Futbolista hondureño en Venezuela: "He vivido cosas buenas y malas"   

Maracaibo, Venezuela.

Los jugadores del equipo Zulia FC de la primera división de Venezuela se resistieron a jugar su partido contra el Caracas FC por las pésimas condiciones en que se encontraban para jugar al fútbol tras 72 horas sin energía eléctrica en el país.

Entre ellos estaba el futbolista hondureño, Bryan Moya, que recientemiente viajó a ese país a incorporarse al equipo de Maracaibo (Zulia FC), una hermosa ciudad al suroeste de Venezuela.

LA PRENSA tuvo comunicación con el delantero catracho, exjugador del Olimpia y admitió que han existido momentos "no tan agradables", que ha vivido en medio de la crisis política en ese país a causa del conflicto entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

Sin embargo, el jugador es optimista y prefiere destacar la calidad humana que ha encontrado en medio de la situación por parte de los venezolanos.

Saludos Bryan, ¿Cómo te ha ido en tus primeros meses como legionario en Venezuela?

Me he sentido bien gracias a Dios, a pesar de todo lo que está pasando en el país.

¿Hay diferencias entre el fútbol hondureño y el de Venezuela?

Sí. Aquí hay mejores condiciones. Están un poco más arriba que el fútbol hondureño sin menospreciar a mi querido país; además es una buena liga, mejores instalaciones y mejor trato.

¿Qué tal la relación con tus compañeros?

Es lo mejor. Desde que llegué aquí me han recibido muy bien, igual que los directivos.

Como extranjero, ¿Cómo has vivido la crisis de Venezuela?

He vivido cosas buenas y malas pero no es nada que no haya pasado en Honduras. Esto lo he vivido allá.

Compartinos un poco de esas cosas buenas y malas.

Lo bueno es la gente aquí es unida y muy amable. Lo malo es la situación del país.

Vimos que el domingo anterior tu equipo y el rival decidieron no jugar por el apagón nacional.

Sí. Fue un acuerdo mutuo entre cada equipo. Decidimos no jugar por la situación que está pasando el país.

¿Cómo has logrado pasar los días sin energía eléctrica?

Gracias a Dios me hospedaron en un hotel con planta.