Prensa española: Zidane, "vuelve el héroe" del Real Madrid

Madrid, España

La prensa española veía este martes en Zinedine Zidane, que firmó la víspera una vuelta a lo grande al banquillo del Real Madrid nueves meses después de su salida sorpresa, al "salvador" del club, que se juega con el francés una "última bala" para salir de la crisis.

En primera, Marca titula "Zidane, vuelve el héroe". Para el rotativo madrileño, 'Zizou' es "el escudo" del Real Madrid, que "recupera al entrenador que le dio la gloria". "Firma hasta 2022 para liderar la regeneración", añade Marca.

Esta vuelta, nueve meses después de una dimisión sorpresa tras la conquista de la tercera 'Champions' consecutiva, es "una clara demostración de que regresa con un proyecto a largo plazo y con ganas de terminar lo que dejó a medias".

Zidane "dejó el barco en lo más alto, pero con capítulos por escribir y ahora tiene la oportunidad de hacerlo", subrayó Marca.

Para el diario catalán Sport, "Zizou" es un "salvavidas" que supone la "última bala para sobrevivir a la crisis blanca".

"El RenaZZido", titula, por su parte, en primera el diario barcelonista Mundo Deportivo, según el cual el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, "se sacó ayer un conejo de la chistera llamado Zinedine Zidane".

"No podía decir que no", tituló por su parte en su primera el rotativo madrileño AS, citando a Zidane.

El golpe sorpresa del Real Madrid y la foto de Zidane están también en primera de los diarios generalistas como El Mundo, según el cual "Zidane vuelve al Real Madrid con carta blanca para renovar el vestuario". El País, por su parte, subraya que el francés tiene por misión "levantar a un equipo que vive son horas más oscuras".

El icono del fútbol francés, de 46 años, sustituyó el lunes a Santiago Solari, con un contrato hasta 2022 con la misión de reconstruir el equipo 'merengue' en plena tormenta tras perder dos clásicos seguidos contra el Barcelona y sufrir una humillante