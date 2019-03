Dimitri Vegas & Like Mike desde Tomorrowland a San Pedro Sula

Redacción.

Los hermanos Thivaios de Bélgica estremecerán a los sampedranos este 5 de abril, los dj´s del género dance traerán su brillo y vibra de su residencia en el mayor festival de música electrónica del mundo, Tomorrowland a la capital industrial de Honduras.

Dimitri Vegas & Like Mike es un dúo belga de EDM compuesto por los hermanos Dimitri Thivaios (Dimitri Vegas) y Michael Thivaios (Like Mike).

Actualmente son los número dos en la encuesta DJMag realizada en 2018 repitiendo la posición por tercer año consecutivo.

El camino de Dimitri Vegas & Like Mike, no ha sido fácil, pero han podido escalar a la cima del mundo de los célebres DJ´s para dominar la escena de la música electrónica global.

En 2015 lograron ser el primer dúo en ganar la corona mundial #1 de DJ en la encuesta de DJ Mag Top 100 DJs. Desde el 2016 a la fecha se encuentran aferrados en la posición número dos, solo por debajo de Martin Garrix el número del mundo.

Su combinación en vivo de sets de DJ y MCing atrae a la multitud y los ha impulsado a convertirse en estrellas globales.

Premios

Dimitri Vegas & Like Mik son dj´s y hermanos originarios de Bélgica.

Los hermanos belgas han ganado premios como 'Best Breakthrough Act', 'Best European DJ's', 'Best European DJ' & 'Best Artist Group' en IDMA's, también obtuvieron 2 x 'Best Global DJ' en los premios EMPO TV en México, así como 'Best Big Room' y 'Best Music Video' por su himno 'The Hum'.

Recibiendo un mayor reconocimiento al ganar un MTV EMA por el "Mejor show belga", Dimitri Vegas & Like Mike se ha convertido en una de las figuras más destacadas de la música dance de los tiempos modernos.

Presentaciones y residencias

Los hermanos Thivaios se presentado en icónicos clubes como Amnesia, Ministry of Sound, Green Valley y Ushuaïa Ibiza, donde el dúo realizó una residencia de verano en 2017 con Garden of Madness.

Han tocado en el festival como EDC Las Vegas, el festival EXIT, Electric Zoo NY y Creamfields.

Aunque su mayor éxito es su residencia permanente en el festival más famoso de la música electrónica "Kings of Tomorrowland".

Colaboraciones

Dimitri Vegas & Like Mike junto a Steve Aoki.

Tal ha sido el éxito de Dimitri Vegas & Like Mike que ha remezclado canciones de artistas como Coldplay, The Chainsmokers, Lady Gaga o Jennifer López, Pitbull, Snoop Dogg y Sean Paul.

La colaboración con Ne-Yo "Higher Place" estuvo 10 semanas consecutivas en la cima de la lista de singles de Bélgica. Además, asegurando el puesto nº 1 en el Billboard Dance Chart. Además, Disney Records invitó a los hermanos a rehacer el tema icónico de la quinta entrega de su exitosa serie de películas "Piratas del Caribe".

Los hermanos Thivaios han colaborado con otros dj´s como Steve Aoki, Ummet Ozcan, Martin Garrix, Fatboy Slim, Afrojack, Lil Jon y Kid Ink.

¿Dónde comprar los boletos?

Las entradas para el concierto de Dimitri Vegas & Like Mike en San Pedro Sula están disponibles en Todoticket de Mall Multiplaza, Tegucigalpa, Novacentro, City Mall, Tegucigalpa y San Pedro Sula.



Puntos de Venta Banco Atlántida:

Agencia Digital Mall Galerías de Valle

Agencia Digital Altara.



El precio de los boletos para VIP es de L. 2460.00 y la entrada general tiene un costo de L.1599.00.