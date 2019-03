Congreso declara estado de "alarma" en Venezuela por apagón nacional

Caracas, Venezuela.

El líder opositor Juan Guaidó declaró "alarma nacional" y convocó a manifestaciones el martes en toda Venezuela, que entra en el quinto día del peor apagón de su historia con una población desesperada por conseguir agua y comida.



"Se declara el estado de alarma (...) en todo el territorio nacional, debido a la calamidad pública generada por la interrupción sostenida del suministro eléctrico", señala un decreto aprobado por el Congreso de mayoría opositora, propuesto por Guaidó.





El opositor, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, pidió la vigencia del estado de alarma por 30 días prorrogables, con el fin de obtener "cooperación internacional" para superar la crisis.



Además, pidió a los militares "abstenerse de impedir u obstaculizar" las protestas por los apagones. Poco antes, durante el debate, había convocado a manifestaciones en todo el país el martes a las 15H00 locales (19H00 GMT).



Sin embargo, aplicar un estado de excepción resulta improbable debido a que el presidente socialista Nicolás Maduro cuenta con el apoyo de la Fuerza Armada y controla todas las instituciones, salvo el Parlamento.



El servicio de electricidad es intermitente en varias regiones, incluida Caracas, y las dificultades para restablecerlo quedaron nuevamente en evidencia al prorrogar Maduro este lunes la jornada laboral y estudiantil por 24 horas más.





"Las agresiones y los ataques imperialistas no apagarán la fuerza y capacidad de resistencia del pueblo", afirmó el mandatario en Twitter.



Guaidó argumentó que en el país existe una "catástrofe" que se cobra la vida de "decenas" de personas ante los problemas que enfrentan los hospitales para atender las urgencias, además de la escasez de agua, daños en los alimentos y las comunicaciones y el transporte interrumpidos o inestables.



"No vamos a permitir que se normalice la tragedia (...), por eso el decreto", dijo, al responsabilizar a "la corrupción e impericia del régimen".



Se trata del peor apagón en este país de 30 millones de habitantes que afecta a 22 de los 23 estados, además de la capital.



En la madrugada del lunes, una estación eléctrica estalló en Caracas por causas desconocidas, aumentando la conmoción en un zona donde el domingo hubo saqueos.



Muchas casas tienen tanques de agua porque siempre hay racionamiento en Venezuela, pero las bombas no funcionan sin energía. Una multitud forcejeaba con militares que le impedían cargar agua que fluía de una pared al costado del contaminado Río Guaire, en Caracas. Muchos hacen cola en tomas de agua al pie del cerro Ávila.



El gobierno anunció que a partir de este lunes distribuiría alimentos y agua potable en sectores populares, pero hasta ahora no hay evidencias de que haya comenzado.

Vea: Caos en Venezuela: Saqueos, oscuridad y violencia en quinto día de apagón



"Situación explosiva"

Los generadores de energía de los hospitales se concentran en las salas de emergencia. La ONG Codevida sostiene que 15 enfermos renales murieron por falta de diálisis, y Guaidó dijo que otros 17 fallecieron en hospitales. Pero el gobierno niega que haya muertos.



Muchos negocios están cerrados y es poco lo que se puede comprar, bien por la escasez o los altos precios. Hace meses los venezolanos sufren la falta de dinero en efectivo y hasta la más pequeña compra se realiza con datáfonos, que requieren energía.



Muchos están vendiendo agua, carne, gasolina y hasta hielo en dólares. Con un éxodo de 2,7 millones de venezolanos desde 2015 según la ONU, la incomunicación también es angustiante.



Al caer la noche, con las calles en penumbra, surge el terror a la delincuencia en un país con altos índices de violencia.



Hay poco transporte y largas filas se forman en las estaciones de servicio, que no pueden abastecer por falta de luz.



"Preocupa que Venezuela esté entrando en una fase de colapso total porque el país tiene una situación explosiva", aseguró a AFP el politólogo Luis Salamanca.

Vea: Mad Max Venezuela: Familias desesperadas buscan agua en río contaminado



En el aeropuerto internacional de Maiquetía, las autoridades tienen que registrar manualmente el ingreso y salida de viajeros. "No hay luz, no hay sistema, no hay rayos X y te revisan y revuelven las maletas con las manos, como les da la gana", aseguró a su llegada de Miami Jessica Cuervo, de 37 años.

Maduro sostiene que el apagón fue ocasionado por "un ataque cibernético electromagnético" dirigido por Estados Unidos contra la hidroeléctrica de Guri (estado Bolívar, sur), la principal de Venezuela y segunda de América Latina, después de Itaipú (Brasil-Paraguay).



El presidente afirmó que tras haber logrado buena parte de la reconexión hubo nuevos ataques y se avanza "lentamente para que el sistema de recuperación" del servicio "ahora sí sea estable".



"Es un alivio (que vuelva la luz), pero se va a volver a ir. Este gobierno lo que ha hecho es destrozar el sistema eléctrico", dijo a la AFP Ludwig Laborda, de 30 años, quien trabaja en marketing digital.



Pero Guaidó asegura que la falla se debió a un incendio de vegetación que afectó las torres de transmisión de la hidroeléctrica, por falta de mantenimiento e inversiones.