¡Cristiano Ronaldo, altas y bajas! Las palabras de Zidane, nuevo DT del Real Madrid

Madrid, España

El flamante técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, se mostró ilusionado este lunes al hacerse cargo del equipo de nuevo reconociendo que "es un gran desafío, es una segunda vez".

"Mi corazón me dice que he descansado estos meses", añadió Zidane, que sustituye en el cargo a Santiago Solari, nueves meses después de haber abandonado el puesto al final de la temporada pasada.

Nueve meses después de su dimisión tras dejar al club en la cumbre europea, el Real Madrid, inmerso en una grave crisis de resultados, anunció este lunes el regreso al banquillo del francés Zinédine Zidane hasta el 30 de junio de 2022, teniendo como objetivo la reconstrucción de la 'Casa Blanca'.

Zidane sobre los problemas que han tenido Marcelo e Isco: "Estos jugadores han ganado mucho y lo único que quiero hacer es trabajar. No me voy a meter en lo que haya pasado".

"Yo vuelvo y los jugadores que están aquí han ganado muchísimo. No voy a meterme en lo que ha pasado con unos y otros. Solo quiero volver con ellos y trabajar", Zidane.

"Quiero volver a trabajar y hacer las cosas bien desde este sábado ante Celta de Vigo", Zidane.

Zidane sobre altas y bajas en el Real Madrid: "No es el día, el futuro lo veremos con respecto a la plantilla. Lo importante es el día a día".

"He visto toda la temporada. Quiero estar con los jugadores. Creo que ellos son los primeros que saben que es un año difícil. No se puede siempre hacer las cosas bien y ganar", Zidane.

Zidane: "Ahora hay que trabajar para volver a ser competitivos".

Zidane en rueda de prensa: "Voy a tener el mismo cuerpo técnico que en la primera etapa".

"He recargado las pilas estos nueve meses viviendo aquí, haciendo mis cosas. Ahora estoy listo para otra vez vivir la experiencia de entrenar al Real Madrid".

"Estoy listo para volver a tener la experiencia de dirigir al Real Madrid, un club al que quiero mucho y eso molesta a mucha gente", Zidane.

"Quiero volver a estar con los jugadores y preparar el partido del sábado ante Celta de Vigo", Zidane.

Prensa española le pregunta a Zidane sobre un posible regreso de Cristiano Ronaldo: "No es el tema. Ahora hay que trabajar y pensar en los partidos que faltan. Todo mundo sabe lo que es Cristiano Ronaldo, ha sido lo mejor, pero no podemos hablar de esas cosas", dijo.

Zidane: "He tenido varias propuestas pero no he querido marcharme a otros equipo. He querido estar aquí".

Zidane sobre su salida del Real Madrid de hace unos meses: "Cuando me fui era el momento necesario para mí y para el vestuario y los jugadores. Lo necesitaban. No era porque a mí me gustara marcharme".

"Vamos a cambiar algunas cosas, tenemos que cambiar para el próximo año pero ahora no se trata de eso. Hoy no es el tema, faltan algunos partidos y queremos terminar bien", Zidane.

"Las sensaciones son buenas. Estoy contento de volver. Tampoco me he ido muy lejos porque vivo aquí. Feliz por volver a trabajar aquí", palabras de Zidane.

"Quiero mucho al presidente y aquí estoy, después de ocho meses tengo ganas de volver a entrenar", Zidane.

Necesitaba el club, puede ser que la plantilla un cambio después de ganrlo todo. Había que cambiar en ese momento", Zidane revela el motivo por el que se fue del Real Madrid.

"Estoy my feliz de volver, vamos a poner al club en donde tiene que estar", primeras palabras de Zidane.

Y comparece en rueda de prensa Zinedine, Zidane, DT del Real Madrid.

Florentino Pérez revela que se contactó con Zidane hace cinco días.

"Atravesamos un momento complejo pero estos jugadores han dado mucho al club. No debemos olvidar todo lo que han conquistado y lo que han luchado para conseguirlo", las primeras palabras de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

Aparece Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

