Incendio del convoy del que EEUU acusa a Maduro lo causó un opositor, según el NYT

Nueva York, Estados Unidos.

El incendio de un convoy humanitario dirigido a Venezuela, cuyas imágenes se han reproducido en internet y medios, desatando condenas del Gobierno de EEUU contra el presidente de Nicolás Maduro, fue causado accidentalmente por un manifestante opositor, según publica este domingo el New York Times.



El diario, que ha investigado esas imágenes junto a otro material de video inédito para reconstruir el incidente ocurrido el pasado 23 de febrero en el paso fronterizo de Cúcuta (Colombia), sugiere que "un cóctel molotov lanzado por un manifestante antigubernamental fue el desencadenante más probable del fuego".



Ese día, la oposición esperaba introducir camiones de ayuda humanitaria en Venezuela, en medio de una manifestación que se volvió violenta y en la que ardió el envío, supuestamente de medicinas, algo que también discute el rotativo remitiéndose a la lista de donaciones de EEUU, a una fuente opositora y videos.



De acuerdo a la reconstrucción del incidente, la policía venezolana estaba bloqueando el paso entre Colombia y Venezuela para que no entraran los camiones de ayuda y se observa una "bomba casera hecha con una botella" volando hacia las fuerzas de seguridad.

Comparando los videos distribuidos y los inéditos, el NYT señala cómo en el aire se desprende parte de ese cóctel Molotov, en llamas, y un trozo cae cerca del camión que unos minutos más adelante estará incendiándose y extenderá el fuego a otros.



A partir de entonces se graban imágenes y circulan informaciones sin verificar y acusaciones contra el Gobierno de Maduro. "Es un ejemplo clásico de cómo la desinformación se distribuye online", afirma el diario, que destaca que la ronda de sanciones impuesta por Washington poco después estuvo motivada parcialmente por ello.



El Gobierno colombiano fue uno de los actores que impulsó la teoría de que Maduro había ordenado prender fuego a la ayuda y, una vez el camión estaba destruido, envió videos de cámaras de seguridad grabados desde el puente a funcionarios estadounidenses y a periodistas colombianos.



No obstante, el diario señala que ese video distribuido por el Gobierno colombiano, y que está editado con círculos rojos para destacar a las fuerzas de seguridad venezolanas lanzando gas lacrimógeno hacia el camión, del que se deduce que son responsables del humo que aparece más tarde, está manipulado.



El video en cuestión "suprime el periodo de 13 minutos antes de que comience el fuego", expone el NYT, que ha solicitado a la oficina del presidente Iván Duque que publique el video entero sin éxito.



El asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, John R. Bolton, tuiteó el 2 de marzo que Maduro "contrata a criminales para quemar comida y medicina dirigidas a la gente venezolana", en la línea de otros funcionarios estadounidenses, que tras ser contactados por el Times fueron más prudentes en sus declaraciones.







"Testigos indicaron que el fuego comenzó cuando las fuerzas de Maduro bloquearon de manera violenta la entrada a la asistencia humanitaria", dijeron, a la vez que continuaron responsabilizando al gobernante de los hechos por enviar a la policía aquel día.



El diario contactó con el portavoz de Juan Guaidó, el jefe del Parlamento reconocido como presidente encargado de Venezuela por una cincuentena de países, que dijo no tener "información exacta" sobre posibles datos contradictorios sobre el incendio del camión.