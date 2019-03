¡Exclusiva! Carlos Pavón sobre su hijo: "Me dolió que le hayan truncado la carrera"

Houston, Estados Unidos.

Referirse a Carlos Pavón es hablar de un hombre histórico para el fútbol de Honduras y de la Concacaf. El ex goleador hondureño hizo una corta visita a Houston, en donde llegó como invitado por la Confederación para promocionar la edición 2019 de la Copa Oro, (que se jugará entre el 15 de junio y 7 de julio del presente año)

El exmundialista en Sudáfrica 2010, también entrenador y actual analista deportivo de Univision, estuvo en el BBVA Compass Stadium en la victoria de 2-1 del Houston Dynamo ante Montreal Impact, donde recibió las muestras de cariño de muchos aficionados, que recuerdan y admiran su gran trayectoria futbolística.

Allí, aprovechamos para charlar con él, en donde nos reveló los planes que tiene su hijo Carlos Pavón Jr de retomar el fútbol profesional luego de servir como misionero en Portugal.

Su vástago no pudo descatar en el fútbol hondureño luego de haber estado en clubes como Marathón, Olimpia y las reservas del Real España, tras varios intentos finalmente decidió convertirse en misionero.

"Mi hijo está por terminar su misión con la iglesia mormona en Portugal y va a retomar la carrera de futbolista . Retomará su ilusión, sus ganas de triunfar en el fútbol. En Honduras le pusieron muchas trabas, demasiadas", comenzó diciendo la "Sombra Voladora".

Y añadió: "Eso fue lo que más me dolió, que le hayan truncado la carrera a Júnior de la manera que se la hicieron, eso no se vale".

Carlos Pavón reveló que su hijo planea retomar su carrera en el fútbol, por lo que espera que tenga una oportunidad en tierras estadounidenses.

"Pero las cosas pasan porque así deben pasar. Le dimos vuelta a la página. Él me dijo "papi he tenido muchos golpes en este momento, así que voy a poner un stand by (pausa) en mi vida. Le voy a regalar dos años de mi vida a Dios, y luego voy a decidir qué voy a hacer".

"Sí quiere retomar su carrera futbolística y esperemos que acá en Estados Unidos no le pongan trabas como en Honduras".

El hijo de Carlos Pavón está en Portugal como misionero y planea volver al fútbol

