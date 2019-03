La Toya Jackson aceptó que Michael Jackson abusó de niños

Redacción.

El desaparecido Michael Jackson continúa vinculándose con casos de abuso sexual infantil, sin embargo, la polémica revivió tras el estreno del documental "Leaving Neverland", distribuido por HBO.

Los abusos sexuales a menores que presuntamente cometió el "rey del pop", han desatado tremenda controversia con el polémico recorrido de este filme que comenzó en enero en el Festival de Sundance.



Tras la tremenda polémica, el medio británico Daily Mail difundió una entrevista de la hermana del intérprete La Toya Jackson, con MTV en el año 1993, en el que aseguró que era un pedófilo.

"Michael es mi hermano y lo amo mucho, pero yo no puedo y no voy a ser una colaboradora silenciosa de los crímenes contra niños pequeños e inocentes", decía La Toya Jackson, justo cuando aparecían las primeras denuncias por abuso sexual contra el intérprete de "Thriller".







En dicha entrevista,la cantante aseguró también que había visto que se le pagaban a los padres de estos niños "cheques por sumas muy altas".



"Amo mucho a Michael y lo siento, pero lo siento aun más por estos niños, porque ya no tienen vida. Por qué no se detienen y piensan por un segundo y me dicen qué hombre de 35 años va a tomar un niño pequeño y se va a quedar con él durante 30 días. Y va a tomar otro niño y quedarse con él durante cinco días en una habitación, sin salir nunca", expresó La Toya en el video.



Sin embargo, la artista cambiaría de opinión poco después. Al retractarse, culpó a su esposo, Jack Gordon, de haberla persuadido de decir esas declaraciones contra su hermano.







El mes pasado, la cantante se pronunció sobre el documental, y dijo que los denunciantes eran "mentirosos".

"Leaving Neverland" describe un supuesto patrón por el que cantante entraba en contacto con niños, les ofrecía trabajar con él (en anuncios o conciertos, por ejemplo), se hacía su amigo íntimo, establecía una estrecha relación con sus familias, y, finalmente, cometía las presuntas agresiones sexuales.