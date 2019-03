En vivo:Motagua está perdiendo ante Real de Minas; Olimpia vence al Honduras

San Pedro Sula, Honduras

La jornada 11 del torneo Clausura tiene muchos ingredientes en juego, por ello será vistosa y electrizante en cada una de las ciudades en que se desarrolle.

Comenzó el segundo tiempo: Olimpia vence 0-1 al Honduras Progreso.

Min 72 ¡Gooooooooooooool del Real España! Alfredo Mejía anota el 0-2 ante Vida.

El Marathón con esta victoria suma 27 puntos tras 11 jornadas. El cuadro verde es líder e invicto de Honduras.

¡Finalizó el partido! Marathón vence 2-1 al Platense con goles de Bryan Johnson y Yaudel Lahera, por los escualos marcó Joshua Nieto.

¡Final del primer tiempo! Real de Minas está venciendo 0-1 al Motagua en Tegucigalpa con gol de Kevin Maradiga.

Motagua está siendo derrotado 0-1 por el Real de Minas.

Final del primer tiempo: El Olimpia se va al descanso venciendo 0-1 al Honduras Progreso con gol de Benguché.

Min 42 ¡Gooooooooooool del Real de Minas! Kevin Maradiaga anota el 0-1 ante Motagua.

Min 47 ¡Gooooooooooooool del Real España! Darixon Vuelto anota el 0-1 ante Vida.

Comenzó la segunda parte en La Ceiba, el Vida y Real España están igualando 0-0.

Ya se juega el segundo tiempo en el estadio Juan Ramón Brevé, el Juticalpa y la UPN están empatando 0-0.

Min 31 ¡Gooooooooooooool del Olimpia! Benguché anota el 0-1 ante Honduras Progreso.

Resultados parciales: Marathón 2-1 Platense / Vida 0-0 Real España / Juticalpa 0-0 UPN/ Honduras Progreso 0-0 Olimpia y Motagua 0-0 Real de Minas.

Tiro de esquina que cobra Carlos Discua y en el primer conecta de cabeza el cubano Yaudel Lahera para mandar la pelota al fondo de las redes. Es el 2-1 del Marathón ante Platense.

Min 63 ¡Goooooooooool del Marathón! Yaudel Lahera anota el 2-1 ante Platense.

Final del primer tiempo: El Vida y Real España no se hacen daño y empatan 0-0 en La Ceiba.

Fin del primer tiempo: Juticalpa y la UPN se van al descanso empatando 0-0.

Min 56 ¡Goooooooooooool del Marathón! Bryan Johnson anota el 1-1 ante Platense. El zaguero de los verdes empata el partido.

En La Ceiba, Vida y Real España están empatando 0-0 y ya se juegan 30 minutos.

¡Inició en Tegucigalpa! El Motagua recibe al Real de Minas en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

¡Comenzó! El Olimpia visita al Honduras Progreso en duelo de la jornada 11.

Final del primer tiempo. Marathón está perdiendo el invicto y cae 0-1 ante Platense en el estadio Yankel Rosenthal.

Min 30 Juticalpa y UPN están empatando 0-0 en el estadio Juan Ramón Brevé.

Min 45 ¡Goooooooooool del Platense! Joshua Nieto anota por la vía penal el 0-1 ante Marathón.

MIN 45 ¡Penal a favor del Platense! Chama Córdova derriba a Winchester en el área.

A las 4 de la tarde dará inicio el Honduras Progreso vs Olimpia y Motagua vs Real de Minas.

Resultados parciales: Marathón 0-0 Platense / Vida 0-0 Real España/ Juticalpa 0-0 UPN/.

El 11 titular del Real de Minas ante Motagua: Julani Archivad; Nelson Muñoz, Jean Rivera, Diego Rodríguez, José García, Aldo Oviedo, Jesse Moncada, Kevin Maradiaga, Luis Guzmán, Alex Corralez y Óscar García.

El 11 titular del Motagua ante Real de Minas: Marlon Licona; Juan Pablo Montes, Marcelo Pereira, Denil Maldonado, Wilmer Crisanto, Héctor Castellón, Jonathan Núñez, Carlos Sánchez, Matías Galvaliz, Erick Andino y Roberto Moreira.

En el estadio Yankel Rosenthal, Marathón y Platense igualan 0-0 tras 28 minutos de haber comenzado el partido.

Y este es el 11 titular del Olimpia para enfrentar al Honduras Progreso: Donis Escober; Maylor Núñez, Jhonatan Paz, Ever Alvarado, Elmer Güity, Edwin Rodríguez, Deybi Flores,Jorge Álvarez, Leandro Sosa, Jerry Bengtson y Jorge Benguché.

Min 17 ¡Expulsado! Diego Reyes del Platense ve la cartulina roja tras agresión a Bryan Martínez.

El 11 titular del Honduras Progreso ante Olimpia: Justin Pérez; Kenneth Hernández,Luis González, Roy Smith, Yeer Gutiérrez, Dylan Andrade,Juan Delgado, Jorge Cardona, Óscar Almendarez, Yerson Gutiérrez y Frelys López.

Min 15 Marathón y Platense están empatando 0-0 en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula.

Min 8 ¡Uyyyy! Error en la zaga del Platense y Solano saca remate que detiene Rafa Zúniga, portero de los escualos. Avisa el Marathón.

Platense avisa primero y estuvo cerca de anotarle al Marathón.

Min 2 ¡Uffffffffffff! Tiro libre de Gerson Rodas del Platense y en el fondo el portero Denovan Torres manda la pelota al tiro de esquina.

¡Comenzó! Marathón recibe al Platense en duelo que abre la jornada 11 de la Liga Nacional de Honduras. Hoy se disputan los cinco partidos.

Repetimos los partidos que se realizarán hoy. Marathón vs Platense (3:00pm,), Juticalpa vs UPN (3:30pm), Vida vs Real España (3:30pm), Honduras Progreso vs Olimpia (4:00pm), Motagua vs Real de Minas (4:00pm).

Y este es el 11 titular del Platense para enfrentar al Marathón: Rafael Zúniga; Juan Bolaños, Jefry Flores, David Mendoza, César Oseguera; Joshua Nieto, Gerson Rodas, Pedro Mencía, Marcos Martínez, Diego Reyes y Winchester.

El delantero Carlo Costly en el banquillo de suplentes del Marathón para el duelo ante Platense.

Y este es el 11 titular del Marathón para enfrentar al Platense: Denovan Torres; Bryan Johnson, Samuel Córdova, Bryan Barrios, Kevin Espinoza; Bryan Martinez, Carlos Discua, Edwin Solano, Mikel Santos, Yaudel Lahera y Yustin Arboleda.

Platense: Rafael Zúniga; Juan Bolaños, Jefry Flores, David Mendoza, César Oseguera; Joshua Nieto, Gerson Rodas, Pedro Mencía, Marcos Martínez, Diego Reyes y Winchester

El líder del torneo Clausura, Marathón, tiene hoy una enorme oportunidad de escaparse en la cima. Los dirigidos por el argentino Héctor Vargas llegan al enfrentamiento contra Platense con 24 puntos y con el invicto como estandarte.

El Tiburón, con jugadores desequilibrantes como Diego Reyes y Kervin Arriaga, puede amargar al Monstruo. Ya tiene un antecedente: derrotó de visita al Motagua en el actual campeonato.

Este encuentro comenzará a las 3:00 pm en el estadio Yankel Rosenthal, escenario en el que los verdolagas no saben lo que es perder en sus 28 juegos anteriores. De local, los esmeraldas no fallan, llevan cinco partidos ganados. Los selacios, de sus cinco juegos de visita, ganaron dos, empataron dos y perdieron uno.

A las 3:30 pm, el necesitado Juticalpa FC se enfrentará al sorprendente equipo de la UPN. Los olanchanos no saben lo que es ganar en el presente campeonato y salen de caza frente a los lobos, que anhelan un boleto directo a las semifinales.

También a las 3:30 pm, el Vida, que está en números rojos, recibe al Real España, que llega con cuatro encuentros sin conocer el triunfo.

Dos juegos se disputan a las 4:00 pm: en el Nacional, Real de Minas tratará de sorprender al vigente campeón Motagua, mientras en tierras ribereñas, el Honduras Progreso le hará los honores al Olimpia, que llega tras golear 4-0 al Vida.

Partidos de hoy en la Liga Nacional de Honduras

Marathón - Platense (3:00pm, transmite R-Media)

Juticalpa - UPN (3:30pm, transmite TVC)

Vida - Real España (3:30pm, transmite DTV de R-Media)

Motagua - Real de Minas (4:00pm, transmite Tigo Sports)

Honduras Progreso - Olimpia (4:00pm, transmite TVC)