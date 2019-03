¡Horario y dónde verlo! Real Madrid a limpiar su imagen en difícil visita

Valladolid, España.

Real Madrid, inmerso en una crisis de resultados que le ha provocado verse sin opciones en las tres competiciones a inicios de marzo, llega obligado hoy a levantarse ante un Real Valladolid que tras cinco jornadas sin vencer ve acercarse la zona de descenso.

El desplome inesperado del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, con la doble derrota ante el Barcelona en Copa del Rey y LaLiga más la goleada encajada ante el Ajax en la Liga de Campeones, impulsó lo que se veía venir desde el inicio de curso. La irregularidad sentenció a un equipo que inicia en Pucela su penitencia.

Doce jornadas de castigo, alejado de la pelea por el título y con la obligación de no relajarse para no ver peligrar puesto de Liga de Campeones en la clasificación. Un momento en el que Santiago Solari en la cuerda floja y con la opción de ser destituido el lunes, apela al orgullo de jugadores y señala a algunos que dijo "no han estado a la altura del escudo".

El duelo entre Valladolid y Real Madrid da inicio este día a la 1:45pm, hora de Honduras. Lo podrás ver por el canal 516 de Sky Sports o seguir vía online por la web de Diario LA PRENSA en donde te llevaremos un minuto a minuto de todo lo que ocurra en el juego.

El club madridista es tercero en la tabla de posiciones con 48 puntos, muy lejos del líder Barcelona (63 puntos), y el segundo que es Atlético con 56 unidades. El club que dirige Solari debe de ganar para evitar ser superado de la tercera posición ya que el Getafe que marcha cuarto suma 45 pts.

Real Madrid llega a Pucela sin Dani Carvajal, Marcos Llorente, Gareth Bale, Vinicius Junior y Lucas Vázquez, lesionados, más previsiblemente Mariano que no completó la última sesión. Tampoco podrá jugar Sergio Ramos pese a que quiere ejercer de capitán en plena crisis y formará parte de la expedición.

Corren tiempos revueltos dentro y quiere actuar de capitán tras la discusión mantenida con el presidente Florentino Pérez delante del resto de compañeros tras la eliminación europea por la goleada del Ajax.

Alineaciones probables:

Real Valladolid: Masip; Antoñito o Moyano, Joaquín, Kiko Olivas, Nacho; Keko, Míchel, Alcaraz, Hervías; Óscar Plano y Sergi Guardiola.

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, Ceballos, Modric; Marco Asensio, y Benzema.

Árbitro: Gil Manzano (colegio extremeño).

Estadio: José Zorrilla

Hora: 1:45pm, hora de Honduras