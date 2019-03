El arte denuncia la violencia sexual contra las niñas

Tegucigalpa, Honduras.



Me da besos raros, me dice que soy su novia y que es nuestro secreto. Cuando estamos solos me abraza de una forma que no me gusta y me obliga a hacer cosas que no quiero.



Esas son las palabras que, una y otra vez, exclama la niña que la pintora Pamela Letona (Pamela Herrera de Yanes) ha llevado al Museo para la Identidad Nacional (MIN) con el fin de denunciar las agresiones sexuales que más de 50,000 menores de edad han sufrido en la última década.

Esa niña que susurra la gran tragedia infantil en la sala de exhibición del MIN no es de carne y hueso, es una instalación de tres cubos tridimensionales cuyas facetas muestran el rostro de una niña que implora “por favor” ayuda para que alguien frene el abuso.



Tu fragilidad, mi niña (de 1.35 metros) es una de dos obras que Letona exhibe en el MIN al lado de una treintena de pinturas que 12 artistas de Honduras, El Salvador, Taiwán y Brasil muestran en la Exposición de artes visuales hacia el futuro, montada para celebrar 80 años de aniversario de esa institución.

Pamela Letona lee la serie #CuidemosNuestrasNiñas durante la entrevista con LA PRENSA.

Para Letona, “la violencia sexual es un problema que han sufrido y están sufriendo muchas niñas” y “hay que abrirle los ojos a la sociedad, a los hombres, a los niños” a través de los diferentes medios que los hondureños disponen, como el arte.



Por medio de sus obras, según Letona, ella puede “transmitir sentimientos y mostrar la tristeza de las niñas” que son objeto de violaciones.

Tu fragilidad, mi niña, una pieza pintada en acrílico, es parte de una colección que integra dos obras más, Reflejo del puro amor y ¡Mi pequeña Teresita!, dedicada a la niña que apareció muerta en Buena Vista, La Esperanza, con indicios de haber sido agredida sexualmente.



“Un cuadro que me duele mucho es el de Teresita, la de Intibucá. Ella era una niña de 12 años. Ninguna niña a los 12 años está pensando en tener relaciones sexuales. Le hicieron todo lo que le hicieron y después la mataron brutalmente. Eso es injusto”, expresó.

Hasta finales de este mes, en el Museo para la Identidad Nacional (MIN) estarán expuestas las obras Reflejo del puro amor (lienzo, acrílico) y Tu fragilidad, mi niña (cubos tridimensionales, acrílico).

Al ser entrevistada, esta artista plástica felicitó a DIARIO LA PRENSA por denunciar, por medio de la serie periodística #CuidemosNuestrasNiñas, la violencia sexual “que en este momento están viviendo muchas niñas en todo el país”.



“Es la primera vez que un medio de comunicación denuncia un problema grave que afecta a la sociedad y que para muchas personas es un tabú, tabú hasta en la propia familia, que no quiere que nadie se dé cuenta de lo que está sucediendo”, manifestó.



En la serie #CuidemosNuestrasNiñas, publicada entre el 4 y 8 de marzo, LA PRENSA planteó que más de 50,000 niñas han sido víctimas de delitos sexuales en una década y solamente alrededor de mil agresores recibieron en los últimos cinco años una condena.





Letona, con más de 15 exposiciones (entre individuales y colectivas), considera que “así como lo ha hecho LA PRENSA, otros medios de comunicación, los artistas a través de la pintura y la escultura y quienes están en la cultura deben hacer un movimiento para crear conciencia entre las personas sobre la violencia contra la niñez”.



En el MIN, la obra Tu fragilidad, mi niña (con el audio producido por Adela Yanes, hija de Letona) estará expuesta hasta el 31 de marzo.



El 11 de abril, en el Centro Cultural Colibrí de San Pedro Sula, Letona exhibirá 16 obras que abordan asuntos relacionados con la mujer.