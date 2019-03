Marcelo revela su futuro, ¿se va del Real Madrid?

Redacción.

Marcelo Viera publicó un mensaje este viernes en sus redes sociales en el que deja entrever su futuro en el Real Madrid. "AQUÍ ES MI CASA! ", escribió el lateral izquierdo en su Instagram.

Clarice Alves, actriz brasileña y mujer de Marcelo, había publicado un mensaje desde el Santiago Bernabéu que sonaba a despedida. Se trató de una cita del motivador Marc Chernoff en 14 Rules for Being YOU (14 reglas para ser tú) que por su contenido suena a despedida.

LEA: Dan por hecho un acuerdo entre Marcelo y la Juventus por cuatro temporadas



También el Diario Sport.es, ligado al FC Barcelona, ponían a Marcelo en la Juventus de Turín, líder de la Serie A italiana y rival europeo del Atlético Madrid.



Según el diario español, la Juventus habría alcanzado un acuerdo de cuatro años con el lateral brasileño del Real Madrid, aseguró ayer jueves el diario turinés "La Stampa".

Sin embargo, el internacional brasileño dio un puñetazo hoy en la mesa en la que deja casi por concretada su continuidad en el club blanco.

Publicación que sonaba a despedida publicado por la pareja de Marcelo.

LEA: Los 8 jugadores del Real Madrid que pueden salir en el próximo mercado

Marcelo nació y se crió en el barrio de Catete (Río de Janeiro). A los 5 años se incorporó a las filas del Fluminense Football Club, como delantero y apoyado desde el principio por su abuelo Paquirrin . Marcelo confesó en una entrevista concedida muchos años después:​



"Si estaba mal él me decía que era el mejor del partido y siempre me pone por las nubes. Desde niño, siempre a mi lado, dándome fuerza".



En su debut con el Fluminense anotó un gol, que celebró formando una "C" con su mano, en alusión a su esposa Clarissa.



El 14 de noviembre de 2006, y con apenas 18 años, se concretó su fichaje por el Real Madrid de la Primera División de España.​ El presidente del club por aquellos años, Ramón Calderón.​



Su debut con el Real Madrid se produciría el 7 de enero de 2007 ante Deportivo de La Coruña, sustituyendo a Michel Salgado.



Juventus de Turín



Recientemente, la revista "Tutto Sport" reveló que, Marcelo Vieira da Silva Júnior después de pasar casi 13 años con el club merengue, habría aceptado formar parte del equipo turinés por las próximas temporadas destacando su reencuentro con su mejor amigo Cristiano Ronaldo.

Eel equipo de Turín pagaría un precio que rondaría los 45 millones de euros y se uniría al equipo italiano para la temporada 2019-2020.

Hasta el momento no hay nada oficial, simplemente las palabras de Marcelo en Instagram y las portadas de los grandes diarios Españoles e Italianos.