Muere una segunda víctima por pleito de barras en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.



Una segunda persona falleció este jueves después de que ayer se reportara un tiroteo en el sector Satélite de San Pedro Sula, zona norte de Honduras, tras el partido entre Real España y Juticalpa, que terminó 0-0.



La víctima fue identificada como Vanessa Giselle Sorto quien murió después de ser tiroteada en un pleito de barras, según indicó la Policía.



Sara Martínez, quien es suegra de la víctima, explicó que su nuera fue llevada por su hijo Arol Josué Hernández Martínez (esposo de la fallecida), a recoger a un hincha del Real España que les había pedido que lo pasaran recogiendo al finalizar el encuentro.

"Vanessa deja un niño de dos años. El muchacho le habló a mi hijo cuando terminó el partido para que lo fuera a traer. No puede ser que ella haya muerto, que dañen a gente honrada. Tenía ocho años de casada con mi hijo", explicó la suegra.

El aficionado abordaba el vehículo en el bulevar del este de San Pedro Sula, zona norte de Honduras, cuando fue atacado a tiros. En la lluvia de balas, la mujer resultó herida.



El hincha aurinegro fue identificado como Héctor Raúl Bardales Rubín, de 29 años, quien murió en el lugar; mientras que a Vanessa la trasladaron a un hospital de La Lima, Cortés, en donde falleció.



LEA: Real España no pudo contra Juticalpa FC en el Morazán



Una hermana de Héctor Raúl Bardales Rubín identificada como Angela Maritza Bardales afirmó que su hermano "participaba en las barras y todo eso, y entre barras siempre hay riñas; pero eso (ir a los estadios) es para ir a alentar no para irse a matar".



Su hermana manifiesta que su hermano era una persona tranquila en su casa, que inclusive la llamaba "madre" por la autoridad que ella representaba para él.



"Ya estando allá no sé cómo era su comportamiento, cuando los equipos van ganando o perdiendo. Yo lamento lo que le ha pasado", sostuvo.



Contó que la última vez que lo vio, él le escribió para decirle que la había estado llamando sin obtener una respuesta de ella.



"Cuando él ya se iba me escribió: Ya ratos le hablo mami, me dijo. Él me decía mami aunque yo soy la hermana mayor".