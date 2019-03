Hallan entre matorrales el cadáver del oficial Gredis Bardales

San Pedro Sula, Honduras.

El oficial que hace unos días había sido reportado como desaparecido fue encontrado muerto entre unos matorrales de la aldea El Rincón en la carretera que conduce de Siguatepeque a Jesús de Otoro, Intibucá.

Gredis Arsubi Bardales Meza fue visto por última vez el pasado viernes en la tarde cuando se dirigía a su vivienda ubicada en Camasca, Intibucá, al salir de fin de semana libre.

Pobladores de la aldea El Rincón se percataron del mal olor y encontraron los restos en avanzado estado de descomposición.

A pocos metros, en una poza, hallaron una cartera con los documentos del oficial.

El cuerpo había sido devorado en parte por aves de rapiña.

Según el informe policial, la víctima vestía una camisa tipo polo azul oscuro, pantalón beige y unos zapatos tipo “burros” negros, ropa que coincide con la que usaba el policía. Bardales Meza estaba asignado como instructor en el Instituto Técnico Policial (ITP).

Los familiares clamaban para que apareciera con vida, pues perdieron la comunicación con él desde el pasado viernes.

Las autoridades policiales informaron que la búsqueda comenzó desde que desapareció el viernes pasado, se presume que ese día habría muerto por el estado del cuerpo.

Rommel Martínez, jefe de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), dijo que trabajan en el caso para aclarar el motivo de la desaparición de Gredis Arsubi Bardales.

Análisis. Waleska de Bardales dijo, antes del hallazgo del cuerpo, que el pasado viernes estuvieron en contacto cuando él salió de Comayagua hacia Camasca, lugar donde residen, todo parecía bien, pero no volvieron a saber de él. Comentó que conducía un vehículo Toyota Corolla 2010, gris sin placas. “No entendemos qué le pasó, no volvimos a saber de mi esposo, nunca me comentó que tuviera problemas con nadie, él ha sido una persona apartada, dedicada a su familia”, aseguró.

Forenses y Ministerio Público hicieron el levantamiento del cadáver y lo trasladaron a la morgue capitalina. Tras identificación de huellas y exámenes odontológicos que dieron positivos las autoridades confirmaron que el cuerpo sin vida era del oficial.