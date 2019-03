Policía Nacional presume que cadáver encontrado es de subinspector desaparecido

Siguatepeque, Honduras.



En estado de descomposición fue encontrado este miércoles un oficial de la Policía Nacional de Honduras, el subinspector Gredis Bardales, quien había sido reportado como desaparecido por la institución armada.



El cadáver fue hallado adelante de la aldea El Rincón, Siguatepeque, carretera que conduce hacia el municipio de Jesús de Otoro, Intibucá, un kilómetro adentro de la carretera CA-4.



Según el informe policial vestía una camisa polo color azul oscuro, pantalon beige y unos zapatos tipo "burros" negros.

"Por la vestimenta que porta se presume que es el cuerpo del Oficial de Policía Gredis Bardales. El cuerpo encontrado se encuentra en estado de putrefacción", indica el informe.

Los familiares del subinspector de policía clamaban para que apareciera con vida, pues perdieron la comunicación con él desde el pasado viernes en horas de la tarde cuando se dirigía a su vivienda ubicada en Intibucá.



Su esposa Waleska de Bardales aseguró que estuvieron en contacto cuando él salió de Comayagua hacia Camasca, Intibucá, lugar donde residen, todo parecía bien, pero de pronto no volvieron a saber de él.



Comentó que conducía un vehículo Toyota Corolla 2010, gris sin placas.



"No entendemos qué le pasó, no volvimos a saber de mi esposo, nunca me comentó que tuviera problemas con nadie, él ha sido una persona apartada, dedicada a su familia", expresó la esposa.