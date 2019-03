Exigen deportación de EEUU de la hija de Hugo Chávez

Washington, Estados Unidos.

Cerca de 30.000 personas han firmado ya una petición dirigida a la Casa Blanca en la que se reclama la deportación de Estados Unidos de María Gabriela Chávez, hija del expresidente de Venezuela Hugo Chávez y delegada permanente de Nicolás Maduro ante las Naciones Unidas



"De acuerdo con la posición de Estados Unidos sobre Venezuela y su decisión de no reconocer el régimen de Maduro, el pueblo venezolano solicita respetuosamente la deportación de María Gabriela Chávez", señala una solicitud registrada en la plataforma "We the People", de la Casa Blanca.





La petición, creada el pasado domingo por alguien que responde a las siglas J.P., debe alcanzar la cifra de 100.000 adherentes para obtener una respuesta de la Casa Blanca.



En su petición al Gobierno de Donald Trump, el autor argumentó que la hija de Chávez "ha criticado abiertamente la democracia y la cultura de Estados Unidos mientras se encuentra en territorio estadounidense".



"Ella representa un régimen de narcotráfico y un estado terrorista", agregó.



Además, los firmantes critican que María Gabriela Chávez no haya asistido a tres de las últimas cinco reuniones del Consejo General de la ONU, "a pesar de estar en Nueva York ejerciendo tareas públicas".



Por otro lado, pidieron a la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEUU (OFAC), que depende del Departamento del Tesoro, que abra una investigación sobre la representante de Venezuela ante la ONU.



"Está catalogada como una destinataria conocida de grandes sumas de dinero resultantes de la corrupción sistemática en Venezuela", apunta la petición.

Vea: Venezuela expulsa a embajador de Alemania por apoyar a Guaidó



Maduro, en el poder desde 2013, volvió a tomar posesión de su cargo el 10 de enero como fruto de unas elecciones celebradas en mayo y no reconocidas por parte de la comunidad internacional.



Cuando el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se declaró presidente interino del país el 23 de enero, EEUU fue el primer país del mundo en reconocerle y pronto aglutinó el respaldo de los países más poblados de Latinoamérica y de la mayoría de los miembros de la Unión Europea (UE).



Sin embargo, Maduro sigue ejerciendo la Presidencia en Venezuela, tiene el crucial apoyo de la jefatura de las Fuerzas Amadas y está respaldado por una serie de países, entre los que se incluyen Cuba, Nicaragua, Rusia y China. EFE