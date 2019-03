"Game of Thrones" lanza el tráiler de su octava y última temporada

Los Ángeles, Estados Unidos.



Después de varios meses en los que fue publicando pequeños avances, la plataforma HBO finalmente lanzó este martes el tráiler de la octava y última temporada de "Game of Thrones", su serie estrella, que se estrenará el 14 de abril.



La última batalla por Westeros se dirimirá en seis episodios donde los espectadores descubrirán quién se hace con el anhelado Trono de Hierro y cuál será el destino de personajes tan queridos como Jon Snow (Kit Harington), Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) o Tyrion Lannister (Peter Dinklage).



En el tráiler, los principales personajes se preparan para una gran batalla acompañados por una banda sonora épica y amenazante.







En las imágenes aparecen Snow y Targaryen montando a caballo y dirigiendo a sus tropas. Instantes después, dos enormes dragones sobrevuelan el castillo donde se encuentra Sansa Stark (Sophie Turner).



Y mientras tanto, Cersei Lannister (Lena Headey) aguarda la resolución final con un gesto cómplice mientras bebe una copa de vino. Pero la escena final es la que más impacta, con la irrupción del Rey de la Noche.



Esta serie de fantasía épica, una de las producciones más exitosas de la historia de la televisión, basada en las novelas de George R. R. Martin, ya lanzó en noviembre del año pasado un pequeño avance.



Más tarde, en enero, publicó un pequeño vídeo de adelanto en el que aparecían Snow, Sansa Stark y Arya Stark (Maisie Williams) caminando por un oscuro pasillo.



El último capítulo de su séptima temporada se emitió el 27 de agosto de 2017.



Con los nueve reconocimientos que obtuvo en 2018 en la 70 edición de los Emmy, "Game of Thrones" amplió hasta las 47 estatuillas su récord absoluto en estos galardones en los que es la producción más premiada de la historia.



La última temporada de la serie ha sido escrita por los creadores del formato televisivo, David Benioff y Dan Weiss, que además son los encargados de dirigir el último episodio.