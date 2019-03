Fernando Carrillo a Irina Baeva "Que escoja entre Gabriel o yo"

Ciudad de México, México.

El actor Fernando Carillo confirmó la naturaleza de su relación con Irina Baeva, mientras esta ya mantenía un affair con Gabriel Soto.

Las revelaciones de Carrillo se dan después que unas supuestas conversaciones entre Baeva y Carrillo fueran filtradas por la revista mexicana Nueva la semana pasada.

Los mensajes de conversaciones por WhatsApp datan de mediados de año de 2018, mientras Irina visitaba Rusia en el marco del Mundial de fútbol de la FIFA, tiempo en el que ya estaba enfrascada en una relación con Gabriel Soto.

En una reciente entrevista con el tabloide TV Notas el intérprete venezolano afirma que no había dicho nada por caballerosidad ya que "siempre hay que negarlo todo”.

Además agregó que decidió hablar para evitar mayores escándalos, ya que después de todo él es "un hombre libre".

“Para mí fue una conversación privada de dos personas adultas, yo no le veo nada de malo; pero no me gustó que se hiciera un escándalo”, relató el histrión de 53 años.

“La verdad, sí estuvimos platicando; nos contactamos primero por Facebook, luego nos pasamos nuestros teléfonos y seguimos hablando por WhatsApp.”

El intérprete dijo que en un inicio había contactado a la rusa con intereses profesionales; "Mi interés inicial era trabajar con ella”, confesó.

"Cuando platicábamos, ella siempre fue muy linda y respetuosa, y yo pensaba que nuestras conversaciones no tenían nada de malo, pues yo soy un hombre soltero que sigue creyendo en el amor.", dijo el actor, quien ha estado oficialmente soltero desde su divorcio con Catherine Fulop en 1994.

"Ella me dio entrada y yo caí rendido; admiraba la belleza de Irina, pero no sabía que desde ese entonces ella tenía una relación con Gabriel Soto, creí que solo eran rumores”, agregó.

Sobre como llegaron a filtrarse las conversaciones a internet Carrillo dijo sentirse alarmado de no poder tener privacidad ni en su propio teléfono celular y ya se encuentra investigando que pudo haber pasado.

Respecto a la crítica contra Baeva porque ya tenía una relación con Soto, el actor venezolano dijo que comprende que algunas relaciones pueden ser "complicadas" y en ocasiones "intermitentes"; "Yo estoy especulando, quizás en esas fechas no estaban juntos, no lo sé, pero ya dejé eso en el pasado, pasó y se acabó”.

Fernando Carrillo aseveró que ha querido hablar con la rusa tras el escándalo suscitado por los mencionados mensajes por respeto a ella y a Soto; "Espero que esto no haya afectado su relación, ya que no quiero ocasionarle problemas ni a ella ni a Gabriel”, confesó.

Sobre sí buscaría tener una relación amorosa con la joven de 26 años, Carrillo comentó "Tú di a quién prefieres, a Gabriel o a mí ’; y que la gente nos diga a quién prefiere para ella, ¡díganme!”, dijo el actor en son de broma.

"Con todo respeto le mando un abrazo fuerte a Irina y a Gabriel; les deseo que sean felices, que vivan su amor”, finalizó.

La relación de Irina Baeva y Gabriel Soto siempre ha estado en medio del escándalo, esto debido a que su romance inició mientras el actor estaba casado con Geraldine Bazán.

En febrero Bazán reveló que la rusa la había hostigado en las redes sociales con indirectas para hacerle ver que estaba con Soto, de quien terminó divorciándose debido a esto.