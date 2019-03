Domésticas en Honduras sin seguridad social y sin salario regulado

Nueva ley del IHSS garantiza la afiliación de trabajadoras La Ley Marco de Seguridad Social ordena que dentro de la ley del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que se aprobará en su momento en el Congreso Nacional, se deben incorporar mecanismos y programas especiales que garanticen la atención médica en todos los niveles para las empleadas domésticas, independientemente de la modalidad en que trabajen. En esta ley, explicó uno de los interventores del Seguro Social, se desarrollará el concepto del monotributo, que es una especie de impuesto que pagarán las personas que se dedican a diversas actividades económicas. Ese monotributo, cuya conceptualización y detalles está por definirse, se deberá pagar al Servicio de Administración de Rentas (SAR). Este esquema permitirá que las personas que no tengan patrono se inscriban al sistema de seguridad social, especialmente las del sector informal que tienen su propio negocio. En el proyecto de ley que ya está en poder del Congreso Nacional se propone que la incorporación de las empleadas domésticas debe ser de manera gradual hasta lograr la universalización de servicios para ellas y miembros de su familia. Para determinar el monto que cotizarán se hará un estudio actuarial con base en los ingresos de los beneficiarios. Hace diez años, el Gobierno hondureño aprobó un decreto que establece la incorporación de las domésticas a la seguridad social de manera voluntaria, pero no tuvo éxito ya que no es de carácter coercitivo.