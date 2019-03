El angustioso llamado de la esposa de subinspector de policía desaparecido

Comayagua, Honduras.



Las horas transcurren y la angustia aumenta. Los familiares del subinspector de policía, Denis Bardales Meza, 30 años, claman porque aparezca, pues perdieron la comunicación con él desde el pasado viernes en horas de la tarde cuando se dirigía a su vivienda ubicada en Intibucá.



Su esposa Waleska de Bardales asegura que estuvieron en contacto cuando él salió de Comayagua hacia Camasca, Intibucá, lugar donde residen, todo parecía bien, pero de pronto no volvieron a saber de él.

Comentó que conduce un vehículo Toyota Corolla 2010, gris sin placas. "No entendemos qué le pasó, no volvimos a saber de mi esposo, nunca me comentó que tuviera problemas con nadie, él ha sido una persona apartada, dedicada a su familia", expresó.





Indicó que decidieron interponer la denuncia porque las autoridades deben redoblar esfuerzos y encontrarlo. "No soporto esta angustia, solo queremos que él aparezca sin sufrir ningún daño, clamamos que nos ayuden, que nos avisen cualquier cosa que sepan".



Las autoridades policiales comenzaron la búsqueda en los departamentos de Comayagua y La Paz. "Esperamos que cualquier persona que sepa de su paradero que nos avise al 911", dijo Wilfredo Maldonado, portavoz de la DPI.