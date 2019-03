"Ámate un poquito": Niurka Marcos arremete contra Geraldine Bazán

Redacción.



La actriz cubana Niurka Marcos habló sobre el escándalo que rodea a Geraldine Bazán con Gabriel Soto e Irina Baeva.



Marcos, una de las mujeres más polémicas en el medio del espectáculo, realizó atrevidos comentarios y envió un contundente mensaje a Geraldine Bazán.

El escándalo inició después que el pasado 14 de febrero, Soto y Baeva gritaran su amor a los cuatro vientos en una entrevista para la revista ¡Hola!.





Geraldine no se quedó atrás y encendió la llama tras publicar un video en YouTube para aclarar cómo fueron las cosas y confirmó que el padre de sus hijas le fue infiel con Irina.

Soto le pidió perdón a Bazán por medio de un video, Irina también se sumó a una "disculpa" para llevar la fiesta en paz.

Varios famosos han mostrado su total apoyo a Geraldine por medio de las redes sociales, sin embago, Niurka le apostó a Gabriel.







"Como mujer y con todo respeto, desde lo más profundo, sin broma, sin sarcasmo, sin hashtags, sin burla... busca en lo más profundo de ti tu dignidad", declaró para el programa "El Gordo y La Flaca".

"Búscate otro hombre, otro galán, otro romance… Eres una mujer joven y bonita", dijo Marcos ante las cámaras.





La famosa cubana no se quedó ahí con sus comentarios y le dijo a Bazán, "no eres la que volvió loco a Gabriel Soto, quisiste, pero no se te dio", pese a haberle dado dos hijas "tampoco se te dio".



"Ámate un poquito más, ese carácter tan divido que tienes, esa actriz tan selectiva, tan irreverente, con la apariencia tan definida que muestras, regálale un poquito de eso que le regalas a la actriz que hay en ti a la mujer, se llama orgullo, amor propio; déjalo en paz, olvídalo ignóralo next, y si te atreves a decir ‘es que el padre de mis hijas’, tus hijas no tienen precio, no se lo pongas". Comentó Marcos.



La vedette es una de las mujeres más polémicas de la farándula y la prensa siempre la busca para conocer su opinión sobre los escándalos de sus colegas.