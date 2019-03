“SAR y Sefin deben validar facturas que no han vencido”

San Pedro Sula, Honduras.



“La Secretaría de Finanzas y el Servicio de Administración de Rentas están violentando el Código Tributario al obligar a las personas a imprimir facturas cuando aún tienen documentos válidos que fueron impresos antes del 12 de noviembre”, declaró Walter Romero, diputado del Congreso Nacional y experto en materia tributaria.



Romero explicó a LA PRENSA tanto en el Código Tributario como en la Constitución de la República se establece que la ley no puede ser retroactiva.

Lea: Vigente nueva factura en medio de polémica



“En el artículo 6 de la Constitución de la República dice de forma clara y contundente que la ley no es retroactiva y el artículo 13 numeral 5 del Código Tributario señala que la ley no es retroactiva en materia tributaria”, explicó Romero.



El diputado manifestó que debido a estos artículos todas las facturas que fueron impresas antes del 12 de noviembre, fecha cuando se publicó el Acuerdo 725-2018 en el diario oficial La Gaceta, y que fueron aprobados por la Administración Tributaria con una fecha de vencimiento posterior al 1 de marzo todavía deben ser válidas.

Además: Ocho claves para entender la entrada en vigencia del nuevo régimen de facturación



“La ley no tiene efecto en las facturas”, dijo Romero.



A criterio del experto, la Administración Tributaria y la Secretaría de Finanzas deben corregir lo antes posible el artículo 76-A del acuerdo 817-2018 que la disposición no se aplica para los contribuyentes y que las facturas siguen siendo válidas hasta su fecha de vencimiento.



Inestabilidad



Rafael Delgado, representante del Colegio de Economistas, señaló que lo de la facturación tiene varios problemas.



El primero es que el Gobierno incumplirá la ley si quiere cobrar un impuesto sobre los descuentos, porque la base gravable del impuesto sobre venta no incluye el descuento.



El segundo punto señalado por el economista fue de la entrada en vigor de la factura a partir de ayer,



“Todo esfuerzo para combatir la evasión es correcto; sin embargo, las medidas no deben ser cambiantes”, dijo.



Las políticas tributarias deben ser para mediano y largo plazo y no incurrir en hacer cambios continuos a las leyes y reglamentos.



El último problema señalado por Delgado es que los intentos por mejorar la recaudación tributaria deben ser atados al mejoramiento en la inversión en el gasto público. “Los dineros que se recauden se deben invertir y gastar correctamente y no dinero que caiga en la corrupción”, finalizó.