Los hermanos Vega casi nacen con el pincel en la mano

San Pedro Sula, Honduras.



Los hermanos Vega crecieron con los crayones y los pinceles en la mano pintando de todo alentados por sus padres, quienes les heredaron ese talento.



Ahora que son mayores cada quien tiene su propia técnica pero la misma inspiración al momento de plasmar sus obras en diferentes superficies. “Aunque crecimos los cuatro pintando en la misma casa no pintamos igual, cada quien tiene su propio trazo, así como cada quien tiene su propia letra”, dice Gabriel Vega, quien se inclinó por la pintura acrílica, la pintura al óleo, la acuarela y los dibujos al carbón.

Gabriel, Jefry Daniel y Enoc disfrutan pintando, cada quien a su estilo.

Jamy Vega es la única mujer del cuarteto. Ella imprime su arte, a puro pincel, en una camisa o una camiseta, con un estilo único. Cualquier tela puede servirle de lienzo para pintar lo que el cliente le pida, desde una flor hasta un paisaje otoñal.

Al menor, Enoc, de 24 años, le gusta plasmar el realismo de las personas y la expresión de sus rostros en pinturas al óleo, mientras que el mayor, Jefry Daniel, es más dado a la caricatura.

El surrealismo de Gabriel se puede apreciar en murales y las comunas de centros comerciales.

Las obras de ellos están por todas partes. Son contratados por empresarios y abogados para tener sus pinturas en sus restaurantes, hoteles y bufetes. Asimismo, el talento de estos hermanos se ve plasmado en grandes murales que adornan los estacionamientos de distintos malls de la ciudad.



Según relatan los hermanos Vega, el talento por la pintura lo han heredado de sus padres sampedranos Juana Irías y Juan Vega, quienes fueron dibujantes en su tiempo. “Desde que tengo memoria tenemos esa curiosidad por el arte. Mi mamá y mi papá nos han inculcado eso. Mi madre nos compraba siempre crayones, nos mantenía con cuadernos para que no mancháramos las paredes”, indicó Gabriel.

El arte de Jamy lo lucen diferentes personas en sus camisetas, y el de Jefry Daniel y Enoc adorna bufetes y oficinas de ejecutivos amantes de la pintura y el dibujo.

Este tuvo como ejemplo a su hermano mayor Jefry Daniel. “Él por ser el mayor yo lo tomo como mi maestro porque al ver sus primeros dibujos empezábamos a copiarlo”, añadió.



Mientras que Enoc dice que sus hermanos fueron como su escuela porque creció viéndolos a ellos pintar. Aprendió mucho de sus hermanos mayores, desde el dibujo hasta la pintura. Desde hace cuatro años, el menor de los Vega imparte clases de pintura en una escuela sampedrana. No obstante que no ha recibido clases de pintura, obtuvo el primer lugar en el concurso del Salón Nacional de Arte del Centro Cultural Sampedrano, adonde participaron artistas de todo Honduras.



Gabriel cree que todo niño cuando nace trae dones de artista. “Ahora yo abro uno de mis cuadernos de infancia y veo dibujos como los de cualquier niño normal, pero crecí pensando que tenía talento porque así me dijeron mis padres y maestros”.