"Ya no me invitan a convenciones del Partido Nacional": expresidente Porfirio Lobo Sosa

Tegucigalpa, Honduras.



El expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) se mostró este jueves más suelto a la hora de explicar su situación dentro del Partido Nacional. Además, reiteró su lealtad para con su esposa, Rosa Elena Bonilla, quien está presa por presunta corrupción.



El exmandatario, en una rueda de prensa en Tegucigalpa, cargó contra el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), institución que para él es "selectiva" y "no ataca la corrupción registrada desde el 2014 para acá".

"¿Qué acto de corrupción ha denunciado el CNA de 2014 para acá?", se preguntó Lobo Sosa, riendo entre dientes.

Agregó que se siente "apesarado" porque según su él a su esposa la han "exhibido" encarcelándola para "hacer quedar bien" a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).



"Yo sé por qué ella (Rosa Elena) está ahí. Es un tema de decisión política tal y como siempre lo he señalado. Los que han ido a las audiencias saben cómo se manejan esas audiencias (...) recursos (legales) de otras personas han sido declarados con lugar y los de Rosa Elena han sido denegados todos".

El exlíder del Ejecutivo sostiene que Rosa Elena se presentó voluntariamente (antes de ser capturada) ante un tribunal y este no le reveló "prácticamente nada. A los pocos días la capturan, la esposan de pies y manos, y nos allanan la casa".

Un "amigo" le adelantó que iban por su esposa, Rosa Elena

Lobo Sosa manifiesta que un informante amigo suyo le dijo a él que la Maccih iba por Rosa Elena para justificar su presencia y que esa decisión salió desde Casa Presidencial.



"Llega un amigo a mi casa, fue el momento aquel cuando salió Juan Jiménez Mayor de la Maccih, que lo sustituyeron, pero en ese momento quedó una interina, creo que es Ana María Calderón si no me equivoco, de Colombia creo que es, y dijeron que tenían que darle algo a la Maccih para que dijeran que estaba haciendo algo aquí, y ese algo pues era entregarle a Rosa Elena. El amigo me lo dijo y a los cinco días sucedió lo desagradable", contó Lobo Sosa.

Los periodistas que rodeaban a Lobo Sosa, consultaron entonces si el actual presidente Juan Orlando Hernández estuvo "involucrado" en entregar a Rosa Elena.



"Aquí hay varios temas que hay que relacionar. Uno es que quiere decir que si se dio (se cumplió) lo que me dijeron es porque fue una decisión política al más alto nivel. Porque (esa discusión) fue en Casa Presidencial. Lógicamente tiene que haber estado ahí el jefe, pues claro que tenía que estar", apuntó.

Los cinco jinetes del apocalipsis

¿Era Juan Orlando entonces?, le preguntó un periodista... "Ese es otro tema", respondió Lobo Sosa.



"Yo solo dije: cinco personas. Pero como ustedes son tan creativos pues dijeron jinetes del apocalipsis, pues... claro que él era uno, porque era el caballo blanco, el que va al frente", manifestó.



Lobo Sosa además reaccionó contra una denuncia del CNA en su contra, referente a una línea de investigación en donde se le acusa de la malversar más de 25 millones de lempiras (unos 1.02 millones de dólares).



"El CNA hizo una denuncia porque yo pedí 25 millones al ministerio de Finanzas para seguridad de las Elecciones (Generales de 2009), lo cual se justifica porque ese año la Guardia de Honor tiene que dar seguridad desde que salen los candidatos electos. La guardia le daba seguridad a los candidatos y a todas las delegaciones", expuso.



Porfirio Lobo continuó respondiendo y cuestionó al CNA, manifestando que este organismo es "selectivo" en cuando a quiénes acusar.



Concluyó que "lo que llama la atención de todo esto es por qué algunos organismos de la sociedad civil, que dicho sea de paso, leí en algunos medios, que les dieron cuatro millones para las elecciones para que observaran y callaran ¿Qué acto de corrupción ha denunciado el CNA de 2014 para acá?... Solo les dejo ese caso ¿Algún requerimiento fiscal presentado?, ¿hay alguno? Hay que revisar, yo no recuerdo".