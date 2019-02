Héctor Vargas: "Nuestra participación en la Concachampions no fue digna"

San Pedro Sula, Honduras.

La plantilla del Marathón arribó este jueves a San Pedro Sula y el entrenador argentino Héctor Vargas analizó la dolorosa eliminación de su equipo en los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf tras volver a caer goleado (5-0, global 11-2) contra el Santos Laguna de México.

Vargas brindó declaraciones a los medios en el aeropuerto Ramón Villeda Morales, da vuelta a la página y ahora se enfoca en mantener el invicto y el liderato del Torneo Clausura 2019 de la Liga Nacional del fútbol hondureño.

¿Cómo se asimila la eliminación?

Como cualquier eliminación, fuimos a participar. La participación se divide en dos cosas, una participación digna y otra que no es digna, la nuestra no fue digna. Tratar de competir cuesta, competir es difícil, son muchas las diferencias, vos competis cuando llegas a semifinales, en un Campeonato del Mundo México no compite, no llega nunca a semifinales, cuando van al Mundial de Clubes no compiten, lo único que hacen es participar, lo nuestro fue participar, no de una manera digna, lo bueno que hicimos es la buena cantidad de puntos en el torneo y nos permite estar ahí en la posición (líderes).

¿Alguna enseñanza?

Ninguna, me dio nada más la posibilidad de entrenar a mis jugadores para lo que se viene, enseñanza la misma que uno piensa siempre, después lo demás esta para prepararte, competir aquí, y te deja la envidia sana de que tengan un estadio de 100 millones de dólares concluido, un centro deportivo de 20 millones de dólares. Le dije a la directiva que vayan a mirar para cosas que pueden generar para el país, son empresarios, y pueden el día de mañana construir algo parecido a esto.

¿Lo positivo que rescata?

El tema de conocer otra estructura de fútbol y entrenar a mis jugadores, por eso el caso de Costly por ejemplo, ya venía tocado contra el Vida, por eso no lo pusimos contra Motagua y por urgencia lo pusimos ante Honduras Progreso y lo vamos llevando ahí, no lo puse en este partido para tenerlo ya el domingo.

¿Con la actuación de cuáles jugadores se queda?

Con todos, el esfuerzo fue de todos, trataron de cumplir lo que les pedí, con sus limitaciones, capacidades, pero para trabajar a esa clase de competencia tenes que preparte con más tiempo y con más posibilidades.

¿A qué le atribuye que se hayan perdido por goleada los dos partidos?

Yo no analizo, pensamos en los 20 puntos que estamos en el campeonato, ya está, ya terminó, que analisen los muchachos, que analise los medios y toda la mie... que publican.

¿Conclusiones?

Las que dije, que ellos tienen 100 millones de dólares en un estadio, 20 millones de dólares en un centro deportivo y que ojalá el día de mañana el país pueda tener la mitad de eso, lo único que uno puede opinar. El que no conoce opina diferente, yo se que estamos lejos, pero también estamos tratando de que esto crezca de a poquito, pero no es fácil.

¿Concentrados en buscar el título de la Liga Nacional?

Siempre, desde el primer minuto, yo ya hablé con la directiva, la única posibilidad que tenemos era participar en el campeonato este y tratar de buscar el título aquí, estamos tratando de hacerlo con la mínima inversión. Estoy seguro que seremos la quinta inversión en el país y estamos luchando en lugares de privilegio con lo que tenemos.

El Real de Minas es el proximo rival, anda jugando bien...

Nosotros también estamos jugando bien, tenemos los puntitos nuestros, vamos a hacer la pelea para ganar aquí. De vez en cuando jugamos bien, por eso tenemos 20 puntos, vamos a tratar de reafirmar, si ganamos va a ser el primer torneo corto que Marathón hace 23 puntos, si empatamos vamos a empatar el récord que tiene. Estamos a un paso con un presupuesto mucho más bajo que el que tenían antes y con posibilidad de tener un buen lugar en la historia del club porque si llegamos a ganar tendremos 23 puntos, este club nunca ha logrado esa cantidad en un campeonato corto en su primera vuelta.