Video de pastor que "resucita" a un muerto en Sudáfrica se hace viral

Sudáfrica.



El video de un pastor en Sudáfrica que afirma haber "resucitado" a un hombre en su funeral se hizo viral en redes sociales.



El fin de semana las redes sociales se llenaron de burlas y creativas parodias en las que imitaban los supuestos poderes milagrosos del líder religioso.



Alph Lukau es un pastor de de Alleluia Ministries International y fue captado apoyando las manos en un cuerpo vestido con un traje blanco y en un ataúd, que de pronto cobró vida por lo que todas las personas que asistieron al funeral comenzaron a celebrar con gritos de júbilo.



En pocas horas el hashtag #ResurrectionChallenge se hizo trending en Twitter.





Pero no todo fue burlas, la supuesta resurrección hizo que la funeraria contratada para ofrecer el servicio se desmarcara del evento.



"Como Kings and Queens Funeral Services, nos gustaría distanciarnos de la supuesta resurrección", escribió la compañía en un comunicado. "Estamos en el proceso de emprender acciones legales por este daño malicioso a nuestra imagen".



Días después la iglesia hizo lo mismo, aclarando a medios locales que "no fue un milagro de la resurrección".