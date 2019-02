Suman otra condena a hondureño que violó una niña en EEUU

Filadelfia, Estados Unidos.



Un hondureño, condenado por violación a una menor de edad, rebició otra pena por reingresar ilegalmente a Estados Unidos.



Actualmente Juan Ramón Vásquez (51 años) cumple una condena de entre 8 a 20 años en una cárcel de Filadefia por haber abusado sexualmente de una niña de 5 años, pero ahora suma una condena de 21 meses más de prisión por reingresar de forma ilegal a EEUU, informó kywnewsradio.radio.com



El caso



Juan Ramón Vásquez fue deportado de Estados Unidos por primera vez en 2009, luego reingresó de forma ilegal a ese país y se mantuvo sin ser detectado por ICE hasta que en 2016 fue capturado nuevamente.



"Como resultado de las trágicas circunstancias esta niña de 5 años que fue violada por 18 meses", informó el fiscal federal Josh Davidson.



El hondureño fue recapturado y se declaró culpable del delito de violación, por lo que fue sentenciado en 2017.



La segunda condena la recibió en febrero de 2019 y fue por haber reingresado de forma ilegal a EEUU.



Tras escuchar la sentencia de 21 meses, Vásquez aseguró que al terminar su tiempo en prisión no piensa regresar a los Estados Unidos.



El defensor federal Mythri Jayaraman dijo que Ramón Vásquez está arrepentido, que en prisión está aprendiendo inglés, lee la Biblia y toma clases de español para que pueda aprender a escribir y comunicarse con sus cinco hijos en Honduras.



A través de un intérprete, el hondureño dijo al juez: "He cometido un delito grave, y para eso no hay remedio. La forma en que vivo, pienso y actúo ha cambiado. Gracias a Dios, he aprendido mucho".