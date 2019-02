Guaidó convoca masiva protesta para regresar a Venezuela

Caracas, Venezuela.

El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó -que se proclamó presidente encargado el pasado 23 de enero-, dijo este martes que "pronto" retornará a Venezuela para "ejercer" funciones en la Cámara y como jefe de Estado, aunque no precisó una fecha exacta.



"No asumimos este compromiso para luchar desde afuera, por eso, pronto estaré en Venezuela para ejercer mis funciones como presidente (encargado)", dijo el líder opositor en un mensaje difundido a través de su cuenta de Twitter.



Luego, en un audio que circuló en las redes sociales, pidió a los opositores acompañarlo en un "proceso de movilización nacional" cuando regrese al país, para demostrar que son "mayoría" y que no abandonarán "las calles" hasta deponer al gobernante venezolano, Nicolás Maduro.





Guaidó viajó a Colombia el pasado viernes para liderar el operativo antichavista que pretendió ingresar al país varias toneladas con alimentos y medicinas, y que hacían parte del primer lote de ayudas que este sector pidió a la comunidad internacional para paliar la severa crisis que atraviesa Venezuela.



El lunes estuvo en Bogotá para participar de una reunión del Grupo de Lima, un foro de países americanos críticos con Maduro, donde sostuvo varias reuniones con aliados.



Pero sobre el opositor pesa una orden de prohibición de salida del país dictada por la Fiscalía como parte de una investigación preliminar, que Guaidó desacató sin miramientos.



Además, la Contraloría venezolana le abrió una investigación por supuestamente recibir dinero sin justificación y falsear datos en su declaración jurada de patrimonio.





La Fiscalía no ha informado sobre nuevas acciones contra Guaidó por su desacato, al que sí se han referido los simpatizantes de Maduro exigiendo la detención del opositor.



En su mensaje de este martes, Guaidó también divulga un vídeo en el que retoma su eslogan "vamos bien", y señala haberse reunido con varios de los militares que le dieron la espalda a Maduro para reconocerlo a él como mandatario legítimo de Venezuela.



En tal sentido, indicó que estos le confirmaron que el Gobierno de Maduro enlistó en las fuerzas de seguridad del Estado a varios centenares de presos "para dispararle al pueblo del Táchira y Bolívar" el pasado sábado, cuando la oposición intentó meter las donaciones al país y se generaron choques con policías y militares.



"Además, desde los rangos más bajos a los más altos, reprochan saber que una ministra -en alusión a la jefa de la cartera de prisiones, Iris Varela- entrega armas y uniformes a delincuentes", añadió.

Dijo también que "en los próximos días" el Parlamento comunicará "contundentes medidas" de condena a estos hechos, que se saldaron con más de 40 heridos, según el Gobierno venezolano.



En el material, Guaidó aseguró que su mandato interino es reconocido "por las principales democracias del mundo", mientras que Maduro es, dijo, un hombre "cada vez más solo y más desesperado".



Venezuela atraviesa un pico alto de tensión política desde enero pasado, cuando Maduro juró un nuevo mandato cuya legitimidad no reconoce la oposición y, en respuesta Guaidó se proclamó presidente encargado.



Guaidó hizo una prioridad de su "Gobierno interino" el ingreso de ayudas al país y ha señalado que, ante la negativa de Maduro a aceptar las ayudas, planteará formalmente a la comunidad internacional "tener abiertas todas las opciones" para cesar la "usurpación" que considera hace el líder chavista de la Presidencia. EFE