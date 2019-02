Kevin Álvarez: “Choco Lozano, Maynor Figueroa y Bryan Róchez me dan consejos”

Estocolmo, Suecia.

El futbolista hondureño Kevin Álvarez, recién convertido en legionario, disputó el primer partido con su nuevo equipo el Norrköping de Suecia que ganó 6-0 sobre el Syrianskas en un amistoso. El club blanquiazul observó de primera mano al veloz lateral que por la banda derecha se dio a conocer en el fútbol hondureño con el Olimpia.

Las impresiones que dejó el catracho fueron muy buenas, aunque el aspecto físico no fue el óptimo, pero le alcanzó para destacarse; en lo futbolístico la falta de ritmo representó el elemento que el seleccionado nacional deberá mejorar a medida que adquiera más rodaje.

“Me siento muy bien por esta nueva etapa en mi carrera, la he recibido de una manera muy agradable y ahora que ya se acabó lo de la bienvenida, solo queda empezar a trabajar muy fuerte para obtener los resultados deseados”, fueron las primeras impresiones del jugador al recibir la llamada de Diario LA PRENSA.

__¿Cómo se sintió al ser parte de este encuentro amistoso?

Me sentí muy bien, contrario a lo que publicaron los medios en Honduras, el partido no era de la categoría Sub-21, muchos de los futbolistas del primer equipo tuvieron participación y con nosotros muchos de los jóvenes de las categorías menores. Me satisface haber sido parte de este encuentro, ya que me beneficia luego de dos meses sin actividad futbolística, me sentí muy bien, los entrenamientos en Honduras me ayudaron y aunque no estoy al tope de mi nivel, vamos a ir mejorando de a poco.

__¿Cuáles son sus impresiones sobre Norrköping, la ciudad donde vivirá y el estadio Östgötaporten?

Es una ciudad muy linda y tranquila, todavía no he tenido la oportunidad de conocer mucho, pero poco a poco me iré adentrando en ella y les podré contar más. Jugaremos en un estadio pequeño, el cual tiene un aforo para cerca de 20 mil aficionados, la grama es sintética, pero es de alto nivel.

__¿Cómo tomó tanta especulación en torno a su llegada a diferentes clubes?

Las cosas se manejan con un bajo perfil, los medios hacen su trabajo y tratan de investigar el posible destino de cada futbolista, ellos creen que saben cómo se manejan las cosas y uno solo lo ve de lejos calladito, se presentaron varias oportunidades, pero estábamos claros que queríamos venir a Europa. Lo del Malmo existió, pero solo fue un pequeño acercamiento.

Kevin Álvarez ya conoció el estadio Östgötaporten en donde Norrköping juega sus partidos de local.

__¿Cómo valora la plantilla del Norrköping?

Lo que me gusta es que aquí todos son obreros, como en todos lados hay jugadores importantes, pero todos somos tratados de la misma manera, lo primordial es el grupo, el camerino lo maneja el profesor y siento que nos ven a todos igual. Para mi fortuna hay tres futbolistas que hablan español y me ayudan; aparte la mayoría de ellos habla inglés.

__¿Cree que para el inicio de la liga ya estará al 100%?

No estoy muy lejos del ritmo que requiero para competir, no vine descontinuado, nunca dejé de trabajar, no me descuidé y lo único que me faltaba era el ritmo de los partidos.

__¿Las muestras de cariño de sus colegas futbolistas cómo las toma?

Me han hecho sentir muy bien, he recibido mensajes de Antony “Choco” Lozano, de Bryan Róchez, de Maynor Figueroa, muchos jugadores que pasaron por Europa o que continúan aquí, para mí es muy importante recibir los consejos de ellos y aplicarlos en mi carrera.

__¿Le acerca el estar en Europa a la Selección Nacional de Honduras?

Kevin Álvarez no va a gritar desde Europa exigiendo estar en la Selección, sí estoy claro que ese es un anhelo de mi corazón y voy a trabajar para estar en ella, sería un sueño ser tomado en cuenta, pero voy a trabajar para que me salgan las cosas bien aquí y eso elevará mis posibilidades de ser convocado.

__Al nuevo seleccionador Fabián Coito le apasiona trabajar con jugadores jóvenes. ¿Es este un aliciente más para destacarse en busca de ese anhelado llamado?

Yo debo trabajar primeramente, después el profesor Fabián Coito tomará sus decisiones en torno a quien él necesita, ojalá le den la libertad de tomar sus propias decisiones y que lo dejen trabajar tranquilo.