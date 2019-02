La versión en inglés del Himno Nacional de Honduras que se viraliza en redes sociales

Redacción.

La utileña Rita J. Whitefield recordó hace algunos días que entre en el baúl de sus recuerdos poseía un libro de himnos de países del mundo en su versión en inglés. Un tesoro que guardaba también el de Honduras.



"Yo aprendí el himno de Honduras en inglés cuando era niña, mi curiosidad en ese tiempo permitió grabar en mi memoria la letra del coro y la primera estrofa del himno", comentó Rita a Diario LA PRENSA.

Cabe mencionar que Utila, Guanaja y Roatán tienen como primera lengua el inglés debido a su historia con la corona británica.

Himno nacional de Honduras en inglés (coro y primera estrofa)

Coro: Tu Bandera



Oh your flag waves, Oh your flag waves

Like a symbol in the heavens

It is parted, it is parted

Like a snowy field divided

Sacred fold deep within which are shining.

A group of five stars of blue in the center

Upon your emblem behold the restless ocean

With its waves that'll protect you from danger, a volcano a volcano sheds the glow for a stranger, while a star shine, while a star shines with its light over you.



Primera estrofa: India virgen



Indian virgin lay beautifully sleeping

To the sound of the ocean's full measure

With all her beauty Wrapped bright in golden treasures

The bold explorers discovered her shores

Then with a kiss her sleeping soul was awaken

To the sound of the idols consecrating a border of blue on her mantle translated with devotion and love for ever more.