Exalcalde de Copán, Alexander Ardón, negoció con la DEA

Tegucigalpa, Honduras.



Antes de la acusación que la Corte del Distrito Sur de Nueva York formulara contra el exalcalde de El Paraíso, Copán, Alexander Ardón, este había empezado un proceso de negociación para entregarse, y pactó además proveer información clave con la idea de negociar su condena.



Este 23 de enero mediante un comunicado, la Corte informaba la acusación formal contra el exalcalde Chande.

Pero él ya había jugado con balón adelantado y aprovechó las dos semanas siguientes para dejar arreglado el futuro de su familia, así como el de aquellos que le fueron leales mientras fue el número uno en El Paraíso, Copán.



“Desde hace varios meses estábamos tras la pista de Alexander Ardón, el seguimiento lo ubicó como uno de los hombres claves en el narcotráfico en el occidente. Levantada la información y con la acusación sabía que no tenía tiempo y decidió colaborar. De esta manera, la negociación fue determinante”, explicó uno de los agentes de investigación de Estados Unidos que desde hace dos años estaba en el caso del cartel AA.

Carta del Fiscal de Estados Unidos al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York comunicando que las notificaciones

del caso se enviarán a Matthew Laroche.

Preparativos



El tiempo era el mayor enemigo de Chande, y antes de entregarse o que se ejecutara la orden de incautación de sus bienes, él decidió apoyar a su gente, arreglar la situación de su familia y los mismos pobladores relatan que antes de marcharse ayudó a la gente, como siempre lo hizo en su municipio.



“Cumplió hasta el último día con su palabra y no dejó abandonados a los que siempre vieron en él un apoyo. Casas, alimentos, ayudas para medicamentos, transporte y dinero son parte de las acciones que hizo en el pueblo. A mucha gente la dejó con su casita y eso es lo que uno agradece”, dijo Serafín Pérez, un vecino de La Playona.



El interés del exalcalde también fue proteger los bienes que a lo largo de los años acumuló y parte de los enseres de las casas, la gente solo sabe que los sacó de la vivienda, pero aseguran que no saben para dónde fueron trasladados.



“Ganado, muebles y materiales salieron en camiones, pero no sabemos hacia dónde se los llevaron. Seguro que los donó o los dio a alguien cercano, porque él siempre fue bien calculador”, dijo otro de los vecinos en el El Paraíso que pidió omitir su nombre.



La entrega



Los 10 días que pactó para entregarse tras la publicación de la acusación se terminaron, y así, el 4 de febrero, por un punto ciego, Alexander Ardón se trasladó a Guatemala, un país que conocía muy bien porque fue el camino en el que se inició en el mundo del narcotráfico.



Atrás dejó su vida de lujos y excentricidades, los recuerdos de una familia que apoyó siempre y de una comunidad que durante más de una década ayudó y transformó.



Ardón se entregó, pero sus cercanos amigos aseguran que “se fue armado, que llevó información que servirá para que las autoridades en Estados Unidos tomen acciones contra otras personas que fueron parte del operar en la zona”.



Chande, el joven mozo que ordeñaba vacas, cambió la vida de un pueblo, quiso mostrar la mejor cara del municipio adonde nació, y hoy El Paraíso es el punto que todos quieren conocer, por la curiosidad de las excentricidades que promovió en los diseños ostentosos de las edificaciones que construyó y porque para muchos el lugar representa el misterio de un pueblo que vivió bajo el influjo del narco.



Ahora lo espera una celda mientras se inicia su proceso legal en Nueva York.