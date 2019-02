Óscar 2019: Chris Evans derrite las redes por su gesto con Regina King

Los Ángeles, Estados Unidos.



Regina King ("If Beale Street Could Talk") cumplió hoy con los pronósticos y se llevó el Óscar a la mejor actriz de reparto, una categoría en la que también estaba nominada la mexicana Marina de Tavira ("Roma").



Justo cuando la actriz se levantó a traer la estatuilla, tuvo un incidente con su vestido y fue el momento que Chris Evans demostró que es todo un caballero.



El intérprete de Capitán América, que estaba muy cerca de ella, acudió en su ayuda y la acompañó para que subiera con facilidad y no tuviera mayor impase.







Las redes sociales hicieron eco del momento y las fans de Evans se derritieron del tierno gesto que tuvo el actor.