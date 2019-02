Jennifer López deslumbró con su sexy vestido de espejos en los Óscar 2019

Hollywood, California.



La diva de Bronx, Jennifer López, no deja de sorprender, ni tampoco de brillar, así lo demostró en la gala de premios Óscar 2019 donde llegó con un sexy vestido de espejos del diseñador Tom Ford.



El reluciente y ajustado vestido hizo ver a la cantante sencillamente espectacular; sin embargo, unos consideran que había demasiado brillo.

Jennifer Lopez brilló con firmeza durante la alfombra roja. Y es que el diseño de la cantante no puede ser más impresionante dejando ver sus curvas.



Como complementos, López utilizó unos aretes de Niwaka Collections y unos zapatos de Jimmy Choo, firma que también utilizó la actriz y ex modelo británica Gemma Chan.



La cantante optó por lucir un maquillaje moderno y el cabello alisado, con rizos en las puntas en la alfombra roja.

La actriz y cantante fue elegida por la Academia para presentar un premio.