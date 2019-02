L56 millones del Tasón se van en resguardar los bienes incautados

Tegucigalpa, Honduras.



La seguridad de los activos incautados a los narcotraficantes, criminales y corruptos le pasan una alta factura al pueblo hondureño.



Entre 2017 y 2018, la Tasa de Seguridad Poblacional destinó millonarios fondos para proporcionar vigilancia privada a los bienes asegurados e incautados a bandas del crimen organizado, narcotráfico y exfuncionarios acusados de corrupción pública.



La factura financiera que se paga por este concepto es onerosa y representa un millonario gasto anual sin retorno en vista de que no existen garantías que todos los bienes que se encuentran bajo proceso legal de privación de dominio al final pasarán a posesión definitiva del Estado.

FOTOS: Los bienes asegurados al exalcalde de El Paraíso, Copán



Información solicitada al Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad (CTF), a través de la Ley de Transparencia, establece que solamente el año pasado se pagaron 45.3 millones de lempiras por concepto de “servicios de seguridad privada a bienes administrados por la Oabi”, a los que se suman 11.5 millones erogados en 2017 bajo el mismo concepto.

En 2016 ejecutaron otra operación para asegurar bienes a testaferros de los Cachiros en el valle del Aguán. En la operación Errabundo, en 2015, incautaron 92 bienes a socios de los hermanos Valle Valle.

Limitaciones



Debido a su reducido personal (53 empleados directos), la Oabi no tiene la capacidad logística ni humana para dar protección a los más 4,635 propiedades aseguradas e incautadas hasta la fecha, entre las cuales se encuentran residencias, carros, barcos, aeronaves, haciendas, sociedades mercantiles y edificios.

Lea: Sin puertas dejó exalcalde su mansión en El Paraíso



Al 31 de enero del presente año, la Oabi reportó 2,817 bienes muebles, entre embarcaciones, aeronaves, armas de fuegos, vehículos automotores, furgones y remolques asegurados al crimen organizado en diferentes operativos desarrollados por el Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad.



A estos se suman 1,821 edificios, viviendas, apartamentos, locales comerciales, oficinas, sociedades mercantiles, haciendas, fincas y terrenos, que también son producto de las operaciones Errabundo I y II, Arrecife y Avalancha I, II y III y de los capitales confiscados a Carlos el Negro Lobo, Los Cachiros y los Valle Valle.



Solamente en la operación Avalancha se aseguraron 587 propiedades a la mara Salvatrucha. A los hermanos Valle Valle, Rivera Maradiaga y Carlos Lobo se les incautó 346 residencias, haciendas, locales comerciales y sociedades mercantiles.

La privación de los bienes de a los Pinto se llevó a cabo de manera simultánea en los departamentos de Yoro, Colón y Choluteca.

Bajo custodia en bancos del sistema financiero, la Oabi dispone actualmente de 390 millones de lempiras, 7.3 millones de dólares y 8,906 euros asegurados en diversas operaciones contra el narcotráfico y crimen organizado.



Frente a esa masiva cantidad de bienes a su cargo, la Oabi se ha visto desbordada para darles protección a todos y ha tenido que recurrir al apoyo de las Fuerzas Armadas y empresas de seguridad privada, mientras culmina el proceso de privación de dominio.



Aumento



Emanuel Toscano Lemus, secretario privado de la Dirección Ejecutiva de la Oabi, informó que los golpes asestados al narcotráfico y al crimen organizado en los cinco años del Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández aumentaron en más de 500% los bienes que pasaron a administración del organismo.

Además: Se queman once vehículos en plantel de la OABI en Tegucigalpa



Eso ha obligado a la institución a recurrir a los servicios privados de seguridad y a las Fuerzas Armadas para cumplir con su misión de garantizar y conservar el valor de todas las propiedades bajo su responsabilidad.



“De 2015 a 2019 hemos tenido un crecimiento del 500%, y pasamos de manejar 100 casas a administrar 4,000 bienes, eso nos da una idea del nivel de crecimiento y responsabilidad que ahora tenemos”, arguyó.



Dijo que por sí sola la Oabi no puede garantizar la protección de los bienes bajo su custodia y frente a ese desafío se contrataron los servicios de tres empresas que proveen los servicios de seguridad privada, lo cual se hizo bajo un proceso de licitación pública. Explicó que producto de esos contratos se cuenta con 240 guardias a nivel nacional, por cada uno de los cuales se pagan 21,500 lempiras mensuales que salen de la Tasa de Seguridad. Agregó que aún así no se les puede dar cobertura a todas las propiedades, por lo cual se priorizan aquellas que tienen un valor relevante y en función de si se trata de propiedades bajo aseguramiento o incautación.



“Nosotros hacemos un análisis correspondiente a qué bien es necesario ponerle seguridad y también dependemos de la medida que recae sobre el bien”, dijo.



Aclaró que no todos los bienes asegurados pasan a propiedad definitiva del Estado. “Es importante que se entienda que cuidamos hasta que la persona es vencida en juicio, nosotros aquí no somos dueños de nada, nada más lo que el Poder Judicial declara en comiso al final del proceso judicial”, explicó.



LA PRENSA consultó a los responsables del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, pero no fue posible una reacción de su actual coordinador Juan Ramón Molina, quien representa a la empresa privada ante el CTF.