EN VIVO: Premios Óscar 2019, a minutos de iniciar la gala

Estamos a pocas horas de iniciar la 91 edición de los Óscar, unos premios en los que, al margen de aspirantes de renombre como "Roma", "The Favourite" o "Green Book", destaca la ausencia de un presentador en la gala y la presencia de mucha música en la ceremonia.

El Teatro Dolby, en pleno corazón del Paseo de la Fama, albergará desde las 17 horas del domingo (hora L.A.) unos Óscar marcados por los tropiezos de la Academia de Hollywood, que tuvo que renunciar a ideas tan controvertidas como entregar una estatuilla a la mejor película popular o presentar algunos galardones en las pausas publicitarias.

"Roma" podría hacer historia hoy, por ejemplo, si se convirtiera en la primera cinta en español en ganar un Óscar a la mejor película, si diera a la plataforma Netflix por primera vez la estatuilla en la categoría reina de estos galardones o si supusiera para México el primer galardón en el apartado de mejor filme en habla no inglesa.

"Roma" llega lanzada a los Óscar ya que el sábado obtuvo la distinción a la mejor película internacional en los premios Spirit del cine independiente.

Junto a la cinta de Cuarón esta"The Favourite", del griego Yorgos Lanthimos, también con diez nominaciones para los Óscar.

La gala, que por primera vez en treinta años no tendrá presentador, contará con actuaciones musicales tan destacadas como las de Queen con Adam Lambert, Lady Gaga junto a Bradley Cooper, y Gustavo Dudamel al frente de la Filarmónica de Los Ángeles.

La alfombra de los premios de la Academia, que durará hora y media, iniciará 3:30 pm hora del Pacifico en Estados Unidos por los canales ABC y vía streaming en canal de YouTube de la cadena estadounidense.

- LISTA DE NOMINADOS-

"Roma" y "The Favourite" figuran entre las nominadas a mejor película, donde aparecen además "A Star is Born", "Black Panther", "Green Book", "Bohemian Rhapsody", "BlacKkKlansman" y "Vice".

El Óscar a mejor actriz se decidirá entre Yalitza Aparicio ("Roma"), Glenn Close ("The Wife"), Olivia Colman ("The Favorite"), Melissa McCarthy ("Can You Ever Forgive Me?") y Lady Gaga ("A Star is Born").

Y por la estatuilla a mejor actor competirán Viggo Mortensen ("Green Book"), Christian Bale ("Vice"), Rami Malek ("Bohemian Rhapsody"), Bradley Cooper ("A Star Is Born") y Willem Dafoe ("At Eternity's Gate").

Cuarón con "Roma" tratará de llevarse el Óscar a mejor director frente a Spike Lee ("BlacKkKlansman"), Pawel Pawlikowski ("Cold War") Adam McKay ("Vice") y Yorgos Lanthimos ("The Favourite").

MEJOR PELÍCULA

"Pantera negra"

"Infiltrado en el KKKlan"

"Bohemian Rhapsody"

"La favorita"

"Green Book"

"Roma"

"Nace una estrella"

"Vice"

MEJOR DIRECTOR

Spike Lee, "Infiltrado en el KKKlan"

Pawel Pawlikowski, "Cold War"

Yorgos Lanthimos, "La favorita"

Alfonso Cuarón, "Roma"

Adam McKay, "Vice"

MEJOR ACTOR

Christian Bale, "Vice"

Bradley Cooper, "Nace una estrella"

Willem Dafoe, "Van Gogh, a las puertas de la eternidad"

Rami Malek, "Bohemian Rhapsody"

Viggo Mortensen, "Green Book"

MEJOR ACTRIZ

Yalitza Aparicio, "Roma"

Glenn Close, "La esposa"

Olivia Colman, "La favorita"

Lady Gaga, "Nace una estrella"

Melissa McCarthy, "¿Podrás perdonarme algún día?"

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Mahershala Ali, "Green Book"

Adam Driver, "Infiltrado en el KKKlan"

Sam Elliott, "Nace una estrella"

Richard E. Grant, "¿Podrás perdonarme algún día?"

Sam Rockwell, "Vice"

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Amy Adams, "Vice"

Marina de Tavira, "Roma"

Regina King, "Si la calle Beale hablara"

Emma Stone, "La favorita"

Rachel Weisz, "La favorita"

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

"Cafernaúm" (Líbano)

"Un asunto de familia" (Japón)

"Cold War" (Polonia)

"La sombra del pasado" (Alemania)

"Roma" (México)

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

"Los increíbles 2"

"Isla de perros"

"Mirai, mi hermana pequeña"

"Wifi Ralph"

"Spider-Man: Un nuevo universo"