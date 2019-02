Premios Óscar 2019: canal y hora para verlos

Los Ángeles, EEUU.

Los Premios Óscar 2019 se celebran este domingo 24 de febrero con "Roma", de Alfonso Cuarón, y "The Favourite", de Yorgos Lanthimos, como las máximas nominadas con 10 candidaturas cada una.

La alfombra de los premios de la Academia, que durará hora y media, iniciará 3:30 pm hora del Pacifico en Estados Unidos por los canales ABC y vía streaming en canal de YouTube de la cadena estadounidense.

Parte de la alfombra roja también será cubierta por los canales E! News y TNT Latino.

Los horarios para Centroamérica y Sudamérica serán:

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: desde las 5:30 pm

Perú, Ecuador y Colombia: desde las 6:30 pm

​Chile y Argentina: desde las 8:30 pm

Inmediatamente después inicia la ceremonia de los Óscar, que al contrario de lo habitual no tendrá presentador, iniciando a 5:00 pm hora del Pacifico en Estados Unidos.

"Roma" y "The Favourite" figuran entre las nominadas a mejor película, donde aparecen además "A Star is Born", "Black Panther", "Green Book", "Bohemian Rhapsody", "BlacKkKlansman" y "Vice".

El Óscar a mejor actriz se decidirá entre Yalitza Aparicio ("Roma"), Glenn Close ("The Wife"), Olivia Colman ("The Favorite"), Melissa McCarthy ("Can You Ever Forgive Me?") y Lady Gaga ("A Star is Born").

Y por la estatuilla a mejor actor competirán Viggo Mortensen ("Green Book"), Christian Bale ("Vice"), Rami Malek ("Bohemian Rhapsody"), Bradley Cooper ("A Star Is Born") y Willem Dafoe ("At Eternity's Gate").

Cuarón con "Roma" tratará de llevarse el Óscar a mejor director frente a Spike Lee ("BlacKkKlansman"), Pawel Pawlikowski ("Cold War") Adam McKay ("Vice") y Yorgos Lanthimos ("The Favourite").

La gala, que por primera vez en treinta años no tendrá presentador, contará con actuaciones musicales tan destacadas como las de Queen con Adam Lambert, Lady Gaga junto a Bradley Cooper, y Gustavo Dudamel al frente de la Filarmónica de Los Ángeles.