Fabián Coito sobre Jonathan Rougier: "Si está en condiciones, será uno más de los posibles a elegir"

San Pedro Sula, Honduras.

Fabián Coito, el nuevo entrenador de la Selección de Honduras, visitó este sábado la redacción de Diario LA PRENSA para hablar en exclusiva sobre la Bicolor y como han sido sus primeros días al frente del equipo nacional.

El técnico uruguayo ha sido bien recibido por los hondureños. "La gente muy bien, me encontrado con gente que hace tiempo no nos veíamos, muy contento, conforme, ya iniciando el trabajo, planificando y reuniéndonos con la Federación, visitando San Pedro Sula, conociendo instalaciones, ya comenzamos a trabajar, no hay tiempo ni de extrañar, el tiempo esta ocupado".

Coito contó como ha sido su itinerario del día. "Hoy en San Pedro Sula llegamos temprano, pasamos por Comayagua, Siguatepeque, vimos las distancias, las demoras, entramos al estadio Olímpico, nos ubicamos algunas canchas de entrenamiento, fuimos a almorzar, ahí charlamos un poquito con Carlos Restrepo, nos conocemos de competencias juveniles, seminarios en Sudamérica, él tiene partido, no hubo espacio para más. Luego nos fuimos a visitar hoteles".

Fabián Coito en la entrevista que le realizó José Luis Barralaga, editor de Golazo. Foto Yoseph Amaya

El entrenador charrúa estará en el estadio Morazán observando el partido que disputará Real España contra la UPN por la octava jornada del Torneo Clausura 2018.

¿JONATHAN ROUGIER?

Fabián Coito tocó un tema que ha acaparado muchos titulares en las últimas semanas: Jonathan Rougier. El portero argentino del Motagua podría nacionalizarse para optar ser convocado a la Selección de Honduras.

"Yo estoy de acuerdo en todos aquellos futbolistas que este habilitados para jugar en la Selección Nacional, considerarlos, no importa su edad, nacionalidad, él toma una decisión que es cambiar su nacionalidad y también estar a la hora para su equipo, la selección y para todo lo que significa esa decisión que ha tomado, me parece muy bien y si está en condiciones será uno más de los posibles a elegir", dijo Coito.