Futbolistas denuncian que hay jugadores de la Liga Nacional que se drogan

San Pedro Sula, Honduras.

Los futbolistas Javier Portillo, del Vida, y José Mariano Pineda, del Juticalpa FC, han revelado que hay jugadores de equipos de la Liga Nacional que usan sustancias prohibidas debido a que ya no existe la prueba doping y piden que vuelvan esos exámenes para el bien del fútbol hondureño

"Sí hay, no solo en Honduras. A nivel mundial sucede esto, pero ya a nivel de competencia eso no debe de suceder y aquí en Honduras es más fácil de hacerlo porque no esta la prueba doping", detalló el lateral izquierdo del equipo ceibeño en declaraciones al programa Acontecer Deportivo.

La última vez que se realizó una prueba doping fue el domingo 22 de mayo del año 2016 durante la final que disputaron en esa ocasión Olimpia y Real Sociedad.

Por su parte, José Mariano Pineda confirma las palabras de Portillo y revela que conoce varios futbolistas que se drogan y algunos usan otras sustancias para mejorar su rendimiento dentro del campo, algo que cree que es "tomar ventaja".

"Sí, conozco casos y creo que eso es sacar ventaja", dice el portero del Juticalpa FC en el mismo reportaje que realizó Acontecer Deportivo. En la Liga Nacional "sí hay, en el caso que digo por los que conozco y he llegado a conocer".

José Mariano Pineda, portero del Juticalpa FC.

"Los que yo conozco si se de varios, pero eso es muy privado de cada quien, pero si seria importante eso, creo que en otros países son normales esos exámenes", agrega Pineda.

Mencionó el tipo de drogas que usan dichos jugadores, "hasta donde yo se la marihuana y si conozco varios de sustancias para mejorar el rendimiento individual, en vitaminas y cosas así".

"No me frustra, pero es sacar ventaja, sabemos que jugamos en canchas difíciles con temperaturas complicadas y ves jugadores que andan con todo, de arriba para abajo, dices ¿qué pasa? Eso es sacar ventaja, todo sea para mejorar el fútbol hondureño, es importante que se tomen medidas".

No se si cinco, pero si conozco uno que otro. Los que yo conozco (juegan en equipos) de tabla media. Sería bueno que volviera eso, antes era muy constante esos de los exámenes doping y era bueno porque uno estaba a la expectativa porque sabía que no podía salirse de la raya porque en cualquier partido caía, ahora como no hay, todo mundo puede hacer lo que quiera, sería bueno que volviera".

HABLA EL PRESIDENTE DEL MOTAGUA

Juan Carlos Suazo, presidente del club Motagua, aseguró que "ese tema le compete mucho a la Federación de Honduras".

Asegura que es importante que vuelve el doping para que "el futbol hondureño se profesionalice, cuando vamos a un torneo internacional siempre piden esas pruebas".

En el Motagua es un requisito realizar dichos exámenes. "Como equipo profesional hacemos todo ese tipo de pruebas, todos nuestros jugadores son sujetos a todo tipo de prueba".