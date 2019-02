Diego Vázquez a Vargas tras goleada que sufrió Marathón: "Cada uno acumula el karma que da, todo vuelve"

San Pedro Sula, Honduras.

Diego Vázquez, entrenador del Motagua, ha hablado este viernes para analizar el partido que se viene el domingo para el equipo azul contra el Juticalpa (4.00 PM) en el estadio Nacional, por la octava jornada del Torneo Clausura 2019.

El técnico del actual campeón no quiso entrar en polémica a la hora de ser preguntado por la humillante goleada que sufrió el Marathón de Héctor Vargas en la Concachampions. Además, se refirió al nuevo entrenador de la Selección de Honduras, el uruguayo Fabián Coito.

Lo más importante del juego frente al Juticalpa es sacar los tres puntos. "Sí, como todos, es sumamente importante, tenemos que jugar bien, que es lo más importante, en la medida que lo hagamos, como lo hemos venido haciendo, estamos más cerca de conseguir el resultado".

El equipo olanchano tendrá nuevo entrenador, tras la salida de Robert Lima. Fue nombrado Wilmer Cruz, que ya dirigió al Juticalpa en el pasado. "Lo hemos visto los partidos anteriores, si bien los protagonistas no cambias, seguramente algunos detalles variarán con el cambio de técnico. Nosotros siempre hacemos más hincapié en lo nuestro, en la medida que estemos bien y desarrollemos el fútbol que estamos acostumbrados acá en la capital, estamos cerca de ganar".

Motagua tiene cuatro partidos de no ganar, dos derrotas seguidas y buscará regresar a la victoria. "Es la exigencia, lo principal es jugar bien, porque ganar es una obviedad, siempre tenes que ganar en los equipos grandes", dice Vázquez.

Al equipo de Diego le ha ido bien en el pasado contra el Juticalpa. "Son partidos pasados, ahora seguro tienen la urgencia de conseguir puntos por la zona en la que están y nosotros también por seguir peleando arriba".

Sobre las últimas dos derrotas, Diego Vázquez dijo: "Han sido con trámites favorables, revise varias veces el partido contra Marathón, tuvimos muchas más llegadas que ellos, pero no ganamos. Falto el resultado, nos falta un poquito de serenidad para dar ese pase a la red".

Le preguntaron si el problema era la definición a lo que respondió: "La definición no pasa por eso, puedo estar tres horas trabajando en definición, el entrenamiento pasa por lo cualitativo, no lo cuantitativo, tienen que tener serenidad, puedo estar cinco horas trabajando en la definición y llega el momento del partido con otro entorno y el jugador no está tranquilo, tiene que estar sereno a la hora de dar el pase a la red, pasa más por un factor mental si se quiere decir en este caso".

LA GOLEADA QUE SUFRIÓ MARATHÓN

No podía faltar preguntarle a Diego Vázquez por la goleada que le endosó el Santos Laguna de México al Marathón que dirige Héctor Vargas en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

"No voy a entrar en esa, me pondría a la misma altura que en su momento hicieron comentarios despectivos, mejor no", dijo el entrenador argentino en referencia a una publicación del club verdolaga en forma de burla luego de que el Motagua que quedara eliminado de la Liga Concacaf.

"Nosotros mandamos amor a todos, cada uno acumula el karma que da, todo lo que das vuelve", comentó Diego Vázquez y añadió: "Oportunista de la esperanza como hay muchos, karma positivo, mandamos amor, lo negativo que uno tira vuelve, cuando uno habla le vuelve".

"Estamos clasificados a la próxima Liga Concacaf, vamos a ver quién nos toca", agregó.

FABIÁN COITO

Otro tema que tocó Diego Vázquez fue el del nuevo entrenador de la Selección de Honduras, Fabián Coito, quien fue presentado el jueves por las autoridades de la Fenafuth. "Le deseamos que logre los objetivos que tiene por el bien del fútbol de Honduras".

¿Espera que Coito convoque a más jugadores del Motagua? "Uno tiene que demostrar en la cancha, en este caso cada técnico tiene su gusto y respetaremos eso. Tendrían que preguntárselo al encargado", contestó.

¿Anímicamente les pude beneficiar a los jugadores que se inyecten de motivación para poder ser vistos por el técnico de la Selección? "No, ya el solo hecho de ponerse la camiseta del Motagua es una gran motivación, es sumamente motivante, la mejor del país, con eso estamos bien".

¿Por encima de la camiseta de la Selección de Honduras? "Es la que tienen, es por la que se tienen que entregar, a partir del trabajo con Motagua es que pueden tener otros objetivos".