Con 28 pozos de emergencia garantizan el agua en verano

San Pedro Sula, Honduras.

Los ríos de la ciudad están secos, la temperatura ya pasa los 35 grados y gracias a El Merendón los sampedranos tienen garantizada el agua para más de 20 años.

Los expertos consideran que aunque el panorama no es sombrío como en otras ciudades, si no hay conciencia de que el recurso se termina, descuidamos los bosques y no contribuimos a evitar el desperdicio la historia puede cambiar.

LEA: ¿Por qué hay tanto calor en Honduras?, Copeco explica las causas

La relacionadora pública de Aguas de San Pedro, Dina Bulnes, dijo a LA PRENSA que tienen la capacidad instalada para garantizar y suministrar la demanda de agua potable a los 119,000 usuarios.

“Las fuentes superficiales bajan considerablemente en el verano y dependen de la temperatura que se registre, pero hay pozos de reserva que permiten compensar la disminución del caudal”.

18 años cumplió Aguas de San Pedro de manejar el servicio en la ciudad. Aseguran que la inversión realizada supera los 1,000 millones de lempiras.

Bulnes detalló que un 60% del agua que se consume sigue siendo subterránea y un 40% de fuentes superficiales, pero en época de verano cambia porque es 80% subterráneo y 20% superficial.

“Hay 66 pozos activos y 28 de reserva, y estos operan con energía. Nosotros garantizamos suplir esa demanda, siempre y cuanto no se tengan problemas con la energía eléctrica”, agregó.

El agua que consumen los sampedranos cumple con todos los parámetros establecidos en la norma técnica para la calidad del agua.

Detalló que todavía no se están usando los pozos de emergencia, pero en caso de ser necesario se pondrán en uso.

Para la gerente de Ambiente de la municipalidad, Cristy Raudales, falta conciencia porque nunca hemos carecido del vital líquido y por ello no lo cuidamos.

Cuidar el recurso no es trabajo solo de las instituciones, es de todos, manifestó Raudales, quien comentó que se están haciendo importantes acciones para proteger El Merendón.

Claves: 1. En nuestras comunidades cuidar las áreas verdes de las colonias y barrios también los árboles de medianas y áreas verdes.

2.En casa usar pistones en las mangueras para no desperdiciar el agua, cerrar llaves y evitar lavar carros con manguera. 3. En las escuelas campañas del correcto uso del agua y participar en labores de reforestación para que cada niño plante un árbol y conozca la importancia del bosque.

Su dependencia trabaja en la prevención de incendios forestales, control de plagas y reforestación y cuidado de áreas de regeneración natural. “Estamos protegiendo las cuencas y las estamos delimitando para que no sean impactadas, y se están demarcando las fincas de café y cultivos para evitar que sigan creciendo y en cambio se vuelvan parcelas más productivas”.

La gerente relató que se están recuperando algunas áreas y a punto de que sea aprobado el nuevo plan de manejo de la zona de reserva de El Merendón, que tendrá vigencia por 12 años. El Instituto de Conservación Forestal (ICF) es el que está aprobándolo y va concatenado con el Plan Maestro de Desarrollo Municipal con un enfoque de cambio climático.

La funcionaria dijo que están tomando las acciones necesarias para proteger; sin embargo, “debemos ser conscientes de que el cuidado de la zona de reserva es responsabilidad de todos”.

“Mucha gente sube a las áreas recuperadas de El Merendón dejan basura, botellas y otros que con el sol generan incendios”, expresó. Indicó que en relación con la cantidad de bosque que hay San Pero Sula tiene la incidencia más baja de incendios.