J Balvin, Ozuna y Natti Natasha los grandes ganadores de Premios Lo Nuestro 2019

View this post on Instagram

#ozunaconcert #alfaeljefe #cardib #clarissamolinafans #sandraberrocal #sandrafans #crazydesign #anuelaa #ozuna #anacarolina #musicologo #alofokemusic #santiagomatias #orgullodominicano???? #jlo #cardibconcert #daddyyankee #omegaelfuerte #carolineaquinofans #somostopopoint #karolg #romeosantos #kulture #secretoelfamosobiberon #premioslonuestro #offset #carolineaquino #premioslonuestro2019