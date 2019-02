Venezuela: Militares bloquean caravana de diputados rumbo a la frontera con gases lacrimógenos   

Caracas, Venezuela.



La Guardia Nacional (GNB, policía militarizada) de Venezuela bloqueó este jueves el viaje de una caravana de diputados opositores que se dirigen al paso fronterizo con Colombia, lo que obligó a los dirigentes a bajarse de los autobuses y sostener un breve enfrentamiento con los uniformados.



De acuerdo con videos difundidos por las redes sociales los GNB les lanzaron gases lacrimógenos y hubo empujones, una escena que se dio en el túnel de La Cabrera, que une a los céntricos estados de Aragua y Carabobo, cerca de las 14.00 hora local (18.00 GMT).



En uno de esos videos se aprecia al parlamentario Richard Blanco pedir a gritos a los funcionarios permitir el paso de la comitiva y preguntarles si encuentran con facilidad alimentos y medicinas.







"A la entrada de La Cabrera un componente militar nos cerró con un convoy (...), pero estos escollos los vamos a superar", dijo más tarde en declaraciones que recogió la televisión en línea VPI.



Otras grabaciones mostraron a los diputados atravesando a pie el túnel, pero luego los autobuses en los que se trasladaban usaron un canal del paso contrario para superar el bloqueo.







En el mismo túnel fue detenido un camión y, de acuerdo con algunos reportes, funcionarios de la GNB intentaron pincharle los neumáticos con cuchillos.



"Eso es un intento de homicidio (...), no puede ser que nuestros guardias lleguen a esto. El llamado es a su conciencia, este trabajo lo estamos haciendo también por ustedes", dijo al respecto la diputada Mariela Magallanes.







Los legisladores partieron la mañana del martes desde Caracas hacia el estado de Táchira, fronterizo con Colombia, para encabezar la entrega de donaciones que se acopian en la ciudad de Cúcuta y que servirán para paliar la severa crisis que atraviesa el país.







El equipo del jefe del Parlamento, Juan Guaidó -quien dijo hace casi un mes que asumía las competencias del Ejecutivo como presidente encargado- informó que el legislador lidera la comitiva, pero Efe no pudo confirmar esto de manera independiente.



El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha dicho que no aceptará las ayudas, que asegura son un "regalo podrido" que porta el "veneno de la humillación", y esta misma jornada aseveró que los alimentos donados por Estados Unidos son "cancerígenos", pese a que no mostró pruebas.



Todo esto sucede en medio de la crisis política que atraviesa Venezuela y que se acentuó en enero pasado, cuando Maduro juró un nuevo mandato de 6 años cuya legitimidad no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional, y Guaidó se proclamó luego como "presidente encargado", por considerar que el líder chavista "usurpa" la Presidencia.



Guaidó ha establecido como prioridad el ingreso de ayudas para atender de forma inmediata a 250,000 personas en vulnerabilidad, y ha dicho que estas ingresarán "sí o sí" por las fronteras venezolanas el próximo día 23.