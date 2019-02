Samsung presenta el Galaxy S10 y el S10 Plus, con tres cámaras traseras

San Francisco, Estados Unidos

Samsung presentó este miércoles en San Francisco (California, EE.UU.) sus últimos modelos de teléfono Galaxy, el S10 y el S10 Plus, que tienen como una de las principales novedades la inclusión de un total de hasta cinco cámaras: dos delanteras y tres traseras.



La firma surcoreana reveló como es habitual dos versiones de distintos tamaños de su teléfono más moderno, el S10 y el S10 Plus, y ambos incluyen las tres cámaras traseras (un súper gran angular, un gran angular y un teleobjetivo), mientras que sólo el S10 Plus tiene las dos delanteras (el S10 tiene una).



Los nuevos dispositivos de Samsung también incluyen por primera vez un lector de huellas ultrasónico en la pantalla, que crea un "molde" tridimensional de la yema del dedo mediante ondas sonoras para identificar al usuario y permitir así su desbloqueo.



La principal ventaja del lector ultrasónico es que, a diferencia de los lectores de huellas ópticos tradicionales, su funcionamiento no debe verse afectado por la humedad o el agua, además de garantizar que el dispositivo sólo pueda desbloquearse con el dedo físico del usuario y no, por ejemplo, con una fotografía.



En cuanto a las cámaras delanteras, diseñadas para los populares selfis, una es un angular de 10 MP, mientras que la otra tiene 8 MP y está pensada para captar profundidad.



"Con las cámaras de este teléfono, la fotografía que obtengas será exactamente de aquello que están viendo tus ojos", indicó durante la presentación la directora de marketing de producto de Samsung, Suzanne De Silva, en referencia a todas las modalidades distintas de captación de imágenes presentes en el aparato.

DJ Koh, presidente de la división de móviles de Samsung sostiene al miembro más reciente de la familia "S". Foto: AFP



Dos de las novedades más interesantes del Galaxy S10 y el S10 Plus en cuanto a la fotografía son en el terreno del software: una alianza con Adobe para crear una versión propia de la aplicación de edición Premiere Rush y un "modo Instagram" integrado en las cámaras del teléfono.



Esta modalidad permite al usuario tomar una fotografía directamente para Instagram, de manera que se le pueda añadir texto y realizar las modificaciones características de la popular red social de inmediato.



Los nuevos teléfonos de Samsung presentan una pantalla AMOLED de altísima resolución de 6,1 pulgadas (S10) y 6,4 (S10 Plus), un procesador Snapdragon 855, entre 8 GB y 12 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento, que en el caso del S10 Plus pueden ampliarse hasta 1 TB.

Samsung presenta el Galaxy Fold, su teléfono plegable.



Los dos teléfonos, junto al modelo más pequeño y económico S10E, podrán reservarse por internet a partir del jueves 21 de febrero y empezarán a enviarse a casa de los compradores el 8 de marzo.



Los precios son de 899,99 dólares para el S10; de 999,99 para el S10 Plus y de 749,99 para el S10E.