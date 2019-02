Irina Baeva responde a Geraldine Bazán tras acusaciones sobre su romance extramarital con Gabriel Soto

Ciudad de México, México.

Irina Baeva respondió al video publicado por Geraldine Bazán, exesposa de su actual novio Gabriel Soto, quien la acusa de ser la causante de su divorcio.

En un comunicado colgado en su Instagram la actriz rusa explicó que "respeta" las versiones e interpretaciones que cada quien tenga sobre su relación con Soto, pero no mencionó a Bazán.

La rubia también señaló que "la verdad absoluta nadie la tiene", pero que ella no se sumará a dar declaraciones al respecto, no por el hecho que no tenga como defenderse sino por respeto a su persona, su vida privada y la de los involucrados.

Baeva, quien desde un inicio fue vista como la tercera en discordia en la separación del extinto matrimonio de Soto y Bazán, agregó que acepta con la frente en alto la actual etiqueta que se le da: "la mala del cuento", y que confía en que el tiempo pondrá las cosas en su lugar sin necesidad de etiquetas de "victimas" o "verdugos".

La joven concluye que ahora está concentrada en crecer en su carrera como actriz, su desarrollo como ser humano, el amor y el bienestar de quienes realmente importan en su vida: su familia, su pareja, seres queridos, amigos y su público.

La declaración es una clara respuesta a Geraldine Bazán, quien este martes dijo que Irina Baeva, actual pareja de su ex marido Gabriel Soto, la acosó en redes sociales para que se enterara de que él le era infiel.

A través de un video publicado en su canal de YouTube, Bazán contó que la rusa fue hostil, le envió indirectas y publicó mensajes con el fin de herirla.

"Hago este video por varias razones. La primera y más importante para proteger a mis hijas, la segunda porque es importante que se sepa como sucedieron las cosas. Tres para poner los puntos sobre las íes y cuatro que se sepa realmente quién es quién en esta historia".