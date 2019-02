Descubren que especial de San Valentín de Badabun fue un montaje

Ciudad de México

Cibernautas seguidores de Exponiendo Infieles de Badabun descubrieron que el especial de San Valentín fue un montaje.

La identidad real de los novios que se iban a casar fue revelada. Resulta que al stalkear en las cuentas de redes sociales de los protagonistas del capítulo 64 de la Chica Badabun, Lizbeth Rodríguez, se descubrió que todo que es falso.

En el capítulo 64 de Exponiendo Infieles una supuesta pareja a punto de casarse y Lizbeth Rodríguez descubre en el teléfono del novio una supuesta infidelidad con una prima que también los acompaña en una sesión de fotos en un parque.

De acuerdo con el testimonio de una cibernauta se puso a indagar sobre los protagonistas (Mónica y Alejandro) sus nombres no son reales.

Jessica, la supuesta prima infiel, en la vida real sería una amiga de la protagonista y quien responde al nombre real de Alexis Ríos.

El nombre real del supuesto novio es René Jester y la mujer con la que se iba a casar es Dana Dorel; mientras que Alexis es la supuesta prima infiel.

El mensaje completo de la cibernauta que descubrió la mentira

"Amigos, hoy ocurrió una tragedia. Para que dejen de compartir los videos de Exponiendo infieles, se veían tan reales. Resulta que el último video de Badabun se hizo súper viral, entonces como soy una acosadora de primera busque el perfil del chavo llamado "Alejandro" me metí a las fotos y revise cada uno de los perfiles a los que seguía, entonces me di cuenta que la tal Mónica se llama "Dana Dorel", me metí al perfil de Dana para checar si era ella —y si tenía una prima llamada Jessica— y me di cuenta que no era su prima si no su amiga en común y entonces me di cuenta que Jessica se llama "Alexis", me metí a revisar el perfil de Alexis para ver si era ella y efectivamente era ella, viendo sus fotos me di cuenta que tenía vato, entonces decidí mandarle mensaje al novio y me di cuenta que todo es Fake".

Cuenta de Instagran del novio del capítulo 64 de Exponiendo Infieles.

Mónica se llama en la vida real "Dana Dorel".

Jessica es Alexis.