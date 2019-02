Kylie Jenner niega cirugías plásticas

Los Ángeles, EEUU.

La imagen de Kylie Jenner ha sufrido una de las evoluciones más impactantes de toda su familia desde que los espectadores de 'Keeping Up with The Kardashians' la conocieran antes de que cumpliera diez años.

De hecho, allá por 2015 los cambios que parecían intuirse en su rostro generaron un intenso debate acerca de si había sucumbido o no a la pasión de sus hermanas y su madre por la cirugía plástica que, al final, ella misma tuvo que zanjar reconociendo que su carnosa boca era resultado de las inyecciones de ácido hialurónico y no de su habilidad perfilándose los labios.

Desde entonces la joven de 21 años ha madurado mucho y ya no trata de ocultar sus retoques estéticos que, sin embargo, no son tantos ni tan drásticos como la mayor parte del mundo parece creer.

"La gente piensa que he recurrido al bisturí y que me he reconstruido por completo la cara, lo cual es rotundamente falso. ¡Jamás lo haría! Me aterra", insiste la joven celebridad en una entrevista a la revista Paper.

"Lo que no comprenden es lo que puede llegar a hacer un buen pelo y un buen maquillaje y, a ver, también las infiltraciones. Me he hecho infiltraciones, eso no lo he negado nunca".

Imagen destacada La transformación de Kylie Jenner en la última década

Su transformación de adolescente tímida a empresaria todopoderosa y reina de la esfera virtual ha sido un proceso en el que ha trabajado duro y ha estado a cargo de cada uno de los pasos del camino, incluida la construcción de su imperio cosmético.

"Tenía claro que, como consumidora, ¿por qué iba a querer comprar un pintalabios y un perfilador diferentes? Lo que quería era que fueran iguales, exactamente del mismo color para que fueran más fáciles de usar. Y me gasté hasta el último centavo empezando mi negocio, sin saber si tendría éxito", explica acerca de la inspiración tras sus 'lip-kits', su primer éxito de ventas y la piedra angular su compañía.

Respecto a las críticas que en ocasiones recibe por editar excesivamente las fotografías que comparte con sus millones de jóvenes e impresionables seguidores o por fomentar unos cánones de belleza imposible, ella insiste en que no ve qué hay de malo en aspirar a ser la mejor versión posible de uno mismo.

"El maquillaje me hace sentir más poderosa, más segura, y creo que eso es algo muy positivo. No hay nada malo en experimentar con él y sentirte bien contigo misma", afirma convencida.