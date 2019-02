Video: Wanda Nara rompe en llanto al hablar de su esposo Icardi

Milán, Italia.

La polémica Wanda Nara ha causado revuelo en las últimas horas luego de que pidió entre lágrimas que el delantero y su esposo el argentino Mauro Icardi siga en el Inter de Milán de Italia.

El problema entre el goleador y el club interista nació a raiz de la renovación de su contrato, luego el atacante se negó a jugar por la Europa League, por lo que posteriormente perdió la cinta de capitán y generó el repudio de buena parte de los aficionados de la institución.

Tras todo este conflicto, Wanda se presentó ante las cámaras del programa Tiki Taka del que participa y se quebró en llanto porque confesó que su marido está muy golpeado por no poder jugar.

"Le pregunté a Massimo Moratti, ex-presidente del Inter, si podía darme una mano para que Mauro vuelva a jugar, porque significa mucho para él. Está sufriendo, verdaderamente está muy mal", declaró.

Además, aseguró que ni ella ni Mauro se quieren ir del Inter: “Es nuestra familia, no queremos irnos, no queremos dejar el club”, indicó y posteriormente no pudo contener las lágrimas.

Sobre la decisión del entrenador Luciano Spaletti de sacarle la cinta de capitán a Icardi, Wanda dijo que se enteró por Twitter y reveló: “Fue una decisión importante. Para Mauro, fue como que le arranquen un brazo. Juega con orgullo con la camiseta del Inter”.

Icardi, valorado en 100 millones de euros (113 millones de dólares), ha sido relacionado a eventuales traspasos al Real Madrid y al Chelsea.