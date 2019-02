Yalitza Aparicio responde a los insultos de Sergio Goyri

Redacción.

El actor mexicano Sergio Goyri se convirtió en tendencia después de que se filtrara un video llamando "pinche india" a la actriz nominada al Óscar Yalitza Aparicio.

Aparicio ha estado envuelta en una polémica después de su nominación al máximo galardón del cine, no solo por los comentarios hechos por Goyri, también otras actrices han expresado "molestia" contra la mexicana.





"Yo estoy orgullosa de ser una indígena oaxaqueña y me apena que haya personas que no sepan el significado correcto de las palabras", señaló la actriz a M2 por medio de sus publicistas.



Aparacio se expresó después de que se viralizara el video de Goyri y de que el director Alfonso Cuarón la defendiera durante una entrevista telefónica para Televisa.



"Yalitza es de los mejores actores con los que yo he trabajado. Es un error y una actitud racista pensar que ella solo se estaba interpretando a ella misma, es dar una limitación tan grande a una mujer, solamente por su bagaje indígena. Esta mujer no tiene nada que ver con ‘Cleo’, esta mujer creó el personaje de ‘Cleo’. No cualquier actor puede crear esos momentos con esos recursos emocionales, tan profundo como lo hizo Yalitza", expresó el cineasta mexicano.

Los internautas de las redes sociales no perdonaron y destrozaron al actor Goyri por sus comentarios despectivos contra la protagonista de "Roma".

Crearon los hashtag #SergioGoyriRacista y #TodosSomosYalitza, y los convirteron en tendencia mundial, además de realizar memes y mandarle insultos a los redes sociales del actor.

Sergio Goyri pidió disculpas con un video en su cuenta de Instagram, sin embargo, la opinión pública no lo perdonó.

Las redes sociales se inundaron en su contra y mostraron apoyo a la actriz mexicana.