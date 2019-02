Hondureña con cáncer terminal consigue alargar su estancia en EEUU

Redacción.



Reina Gómez es una inmigrante hondureña de cincuenta años que está luchando con dos duras batallas en Estados Unidos.

Partió de Honduras hace más de 11 años en busca del sueño americano, después de que mataran a su hijo y a ella intentaran degollarla.

Casi se ahoga en el río Bravo al cruzar nadando de México hacia EEUU, sufrió un derrame cerebral, fue sometida a varias cirugías y actualmente sigue luchando con un raro cáncer.







La vida de esta catracha ha estado llena de batallas pero sigue demostrando que es toda una guerra y que no se rinde fácilmente.



No solo se debate en la lucha contra su enfermedad, también se enfrenta a una posible deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), y es que su asilo político le ha sido denegado.



Este viernes fue a su audiencia de migración en el ICE, corriendo el riesgo de ser detenida y deportada, sin embargo, la catracha está nuevamente a salvo de regresar a Honduras, donde no podría realizar el tratamiento contra su enfermedad.



En julio de 2017, Reina estaba lista para ser deportadaba, pero su vida dio un giro inesperado, ICE le daba más tiempo para seguir en el país, y para que demostrara que en Honduras no podía recibir el tratamiento contra la leucemia.



Desde 2018 se ha estado presentado cada tres meses y viviendo en suspenso.

ICE ha pospuesto la deportación y la vida le vuelve a soreír a esta hondureña para seguir en territorio norteamericano.



El cierre del Gobierno de EEUU le dio más tiempo a Gómez, que se ha convertido en una líder comunitaria y ha probado que para ella quedarse en Estados Unidos es de "vida o muerte".