Una edición con polémicas y con el foco en México: las claves de los Óscar

Madrid, España.

La 91 edición de los Premios Óscar se celebra el próximo domingo en el Dolby Theater de Los Ángeles, en la que puede ser una noche para la historia de México por las opciones de "Roma", de Alfonso Cuarón, de batir récords y que llega precedida por varias polémicas.|



Porque, más allá de los premiados que salgan, este año las polémicas han marcado los premios, desde el hecho de que no haya presentador a la eliminación del premio anunciado a mejor cinta popular.

Estas son las claves de los Óscar.





Por primera vez en 30 años, la gala de los Óscar no tendrá maestro de ceremonia. El comediante Kevin Hart, uno de los más populares de EE.UU., fue el elegido, pero unos antiguos mensajes con contenido homófobo en su Twitter le obligaron a retirarse.

Como contrapartida, la Academia de Hollywood no para de anunciar grandes nombre para anunciar los galardonados de cada categoría: Charlize Theron , Javier Bardem, Angela Bassett, Chadwick Boseman, Emilia Clarke , James McAvoy, Melissa McCarthy, Jason Momoa, Daniel Craig, Chris Evans , Tina Fey, Whoopi Goldberg, Brie Larson, Jennifer López o Amy Poehler son solo algunos de ellos.

"Roma" es la película que atraerá todas las miradas de la noche y que podría batir varios récords. Como el de ser la primera en español (y mixteco) que gane el Óscar a mejor película . En realidad sería la primera no en ingles que se lo llevara. O la primera cinta mexicana en lograr el de mejor filme extranjero.

5 récord de cineastas mexicanos

Si Cuarón gana el premio a mejor director, será el segundo para él y el quinto en seis años para cineastas mexicanos: en 2014, él por "Gravity"; en 2015 Alejandro González Iñárritu, por "Birdman"; en 2016, de nuevo Iñárritu por "The Revenant", y en 2018 Guillermo del Toro, por "The Shape of Water".